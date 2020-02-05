Erdoğan: HİSAR-A Füze Sistemini Suriye sınırımıza yerleştireceğiz (2)

DELİCE'DE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırıkkale Yahşihan'da "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisini (MAAT) Devreye Alma Töreni'nin ardından Delice ilçesini ziyaret etti. Burada düzenlenen mitingde halka seslenen Erdoğan, "Bugün sizlerle kucaklaşmak, hasret gidermek için geldik. Bugün Delice'ye verdiğim söz vardı. Şükran borcumuzu ödemek için geldik. Delice 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde yüzde 85.5 ile "AK Parti" dedi. AK Parti'nin gönül belediyeciliğine rekor düzeyde destek verdi. Delice bir kez daha bu sefer çok güçlü bir şekilde AK Parti'nin hizmet, eser siyasetine sahip çıktı. Delice bu tercihiyle ferasetiyle de 83 milyonun tamamına da örnek oldu. 31 Mart seçimlerinin Türkiye şampiyonu Delice'ye teşekkür ediyor, Rabbim yol arkadaşlığımızı daim eylesin diyorum. Bizim yol arkadaşlığımız uzun sürecek" dedi.

'NEREDE BİR MAZLUM VARSA TÜRKİYE YANINDA'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'da çığ altında kalarak hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi. Türkiye'nin kendi vatandaşlarıyla beraber, başta komşuları olmak üzere tüm mazlum ve mağdurların yaralarını sardığını dile getiren Erdoğan, "Arakan'dan Suriye'ye, Kırım'dan Türkistan coğrafyasına kadar nerede bir kardeşimize özellikle bir yanlışlık yapılsa biz oradayız. Nerede bir soydaşımız varsa Türkiye oradadır, mazlumun yanındadır. Türkiye'nin Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'de ne işi var diye soranlar bu milletin tarihini, kültürünü, değerlerini bilmeyen gafillerdir. Aynı çevreler binlerce kilometre öteden gelip Suriye'yi kan gölüne çevirenlerin zulümlerini sorgulamıyor. Bizi Libya konusunda eleştirenler, darbecileri silaha ve mühimmata boğan batılı ülkeleri asla görmüyor. Türkiye'nin Akdeniz'de attığı meşru adımlara karşı çıkanlar, İsrail'in, Yunanistan'ın, Rum Kesimi'nin gasp politikalarına tek kelime dahi etmiyor" diye konuştu.

'ECDADIMIZ GİBİ ASIRLIK PLANLARIN PEŞİNDEYİZ'

Son 17 yılda Türkiye'ye tarihi nitelikte reformlar kazandırdıklarını kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bize oy versin vermesin, "burasıdır doğudur', "burası batıdır" demeden tüm 81 vilayetimizin 922 ilçemizin tamamına hizmet götürdük. Bizim arkamızda sizler olursanız çözemeyeceğimiz sorun, aşamayacağımız engel kalmaz. En büyük gücümüz birliğimizdir, berberliğimizdir, kardeşliğimizdir, dayanışmamızdır."

DOĞALGAZ MÜJDESİ

Alandaki vatandaşların doğalgaz ile ilgili talepleri üzerine konuşmasına ara veren ve yanına Kırıkkale Doğalgaz Dağıtım ve Pazarlama A.Ş. yetkililerini çağıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı görüşmenin ardından, "Yıl sonuna kadar burada doğalgaz olayını da çözmüş olacağız. Vatandaşlarımın durumunu görüyorsun. Köşeye sıkıştıracağız, siz bir taraftan biz bir taraftan" dedi.

Kaynak: DHA