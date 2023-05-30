Erdoğan ile Biden arasındaki telefon görüşmesinin detayları belli oldu, Biden'ın o açıklaması çok şaşırttı!

Türkiye'de yapılan 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinde zaferle çıkan Recep Tayyip Erdoğan'ı birçok devlet başkanı arayarak tebrik etti. Bunların başında da ABD başkanı Joe Biden, geliyor. Önceki gece telefon ile Erdoğan'ı arayarak tebrik eden Joe Biden, telefonda Erdoğan'a söylediği o detay herkesi şaşırttı.

Joe Biden, telefonda ABD başkanı olarak tebrik ettikten sonra "bir NATO ülkesi olarak sizinle çalışmak için sabırsızlanıyorum" dedi. Görüşmeden başta ikili ilişkiler ele alındığı, savunma alanında ilişkilerin ilerletilmesi karına varılırken ABD'nin F16 savaş uçakları konusunda önemli adımlar atabileceklerini öncelikle İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasını, bunun F16 konusunda senatoda ellerini güçlendireceğini söylemesi üzerine, Erdoğan'ın önce siz F16 konusunda adım atın sonra bizde İsveç'in NATO üyeliğini düşünelim dediği belirtildi.

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"BATI BASINI SİZE ÇOK HAKSIZLIK YAPMIŞ"

Erdoğan, Biden, arasında en çok konuşulan görüşme detayının ise Joe Bidenin Erdoğan'a "Batı basını seçimlerde size çok haksızlık yaptı, yapılanları doğru bulmuyorum " diye söylemesi Türk heyetinde şaşkınlık yarattığı hatta bu açıklama esnasında heyette bulunanların hayretle bir birlerine baktıkları belirtildi.

'ERDOĞAN'I DARBEYLE DEĞİL, SEÇİMLE DEĞİŞTİRECEĞİZ'

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'ın aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı bir konuşma, Türkiye'nin gündemine oturdu. Biden, Erdoğan'a 'otokrat' diyor

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Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'ın aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı bir konuşma, Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kaybetmesi için muhalefetin 'desteklenmesi' ve 'cesaretlendirilmesi' gerektiğini dile getiren Biden yayınlanmayan ancak sonradan medyaya yansıyan konuşmasında ayrıca 'Erdoğan'ı darbeyle değil, seçimle değiştireceğiz' ifadelerini kullanmıştı.

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