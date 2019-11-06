Erdoğan ile Trump telefonda görüştü! Erdoğan, 13 Kasım'da ABD'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan - Trump görüşmesinde ikili meseleler ile birlikte bölgesel gelişmeler de ele alındı.

ERDOĞAN 13 KASIM'DA ABD'YE GİDİYOR

İki liderin, ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine 13 Kasım Salı günü Washington'da görüşeceklerini yeniden teyit ettikleri bildirildi.

TRUMP, GÖRÜŞMENİN DETAYLARINI AKTARDI

ABD Başkanı Trump, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını aktardı.

Trump, görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan ile çok iyi bir görüşme yaptık. Erdoğan, terörist katil El Bağdadi'nin karısı ve kız kardeşi de dahil olmak üzere çatışma sırasında kaçtığı bildirilen çok sayıda DEAŞ savaşçısını yakaladıklarını söyledi.

(Erdoğan ile) Suriye sınırı, terörün kökünün kazınması, Kürtlerle düşmanlıkların sona erdirilmesi ve diğer birçok konu da konuştuk. Önümüzdeki Çarşamba günü 13 Kasım'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beyaz Saray'da görmek için sabırsızlanıyoruz."