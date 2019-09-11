Erdoğan, İmamoğlu'nun yüzüne karşı söyledi! İBB Başkanı üzerine alınmadı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz ne personelle uğraştık, ne araçlarla" sözlerini üzerine alınmadı. Ekrem İmamoğlu bu konuda "Biz hassasız. Kimi kast etti bilmiyorum açıkçası" dedi.

İBB İmamoğlu, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıya ilişkin bir TV kanalının canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Toplantının verimli geçtiğini ve bu toplantıların devam etmesi gerektiğini belirten İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı’na teşekkür ediyoruz. Bir komisyon önerimiz oldu. Kendileri kabul etti. Hem CHP hem AK Partililerden oluşan bir komisyon kurulması yönünde bir karar verildi. Karşılıklı sorular soruldu. Sayın bakanlar da cevap verdiler. Tümüyle iyi bir başlangıç."

İMAMOĞLU, ERDOĞAN'IN O SÖZLERİNİ ÜZERİNE ALINMADI

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Biz ne personelle uğraştık, ne araçlarla. Aynı hassasiyeti bekliyorum” ifadesine de “Biz hassasız. Kimi kast etti bilmiyorum açıkçası” şeklinde yanıt verdi.