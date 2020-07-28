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Erdoğan imzaladı! Jandarma'da 4 general, 24 albay emekli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayıyla Resmi Gazetede yayımlanan atama kararlarına göre Jandarma Genel Komutanlığında 4 general ve 24 albay emekliliğe sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığında da bir albay tuğamiralliğe terfi edildi.

Geçtiğimiz hafta alınan YAŞ kararlarının ardından Jandarma Genel Komutanlığı için de atama kararları yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 5 albay tuğgeneralliğe, bir tuğgeneral tümgeneralliğe terfi ettirildi, 4 general ve 24 albay emekliliğe sevk edildi. 21 general yeni görevine atandı, 28'i albay olmak üzere 35 il jandarma komutanının görev yerleri değiştirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Halis Zafer Koç Jandarma Genel Komutan yardımcılığına atandı.

GENERAL RÜTBELİ ATAMALAR

Öte yandan Van Asayiş Kolordu Komutanlığına Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu atanırken Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına ilk kez general rütbesi ile atama gerçekleştirildi.

Ayrıca İçişleri Bakanlığı  onayı da dahil olmak üzere 60 albay emekliliğe sevk edildi, bir general de yurt dışı görevine atandı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde gerçekleştirilen bu atamaların hem bu güzide kurumumuza hem de ülkemize ve aziz milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederiz. Emekli olan kıymetli mesai arkadaşlarımıza görev yaptıkları süredeki hizmetleri için şükranlarımızı sunar, bundan sonraki hayatlarında esenlikler dileriz." denildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Sahil Güvenlik Komutanlığında da bir albay tuğamiralliğe terfi ettirildi.

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Editör Ekibi


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