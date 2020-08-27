Erdoğan imzaladı: Sabri Demir, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete kararlarına göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Sabri Demir, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne de Prof. Dr. Yusuf Sarınay atandı. Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine ise H. Abdullah Kaya yeniden seçildi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atanan isim olan Sabri Demir, vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sabri Demir kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

SABRİ DEMİR KİMDİR?

Daha önce Recep Tayyip Erdoğan tarafından farklı mevkilerde görevlendirilen Sabri Demir, yeni atama kararları ile Başdanışman olarak atandı. Sabri Demir, Bosna Hersek Saraybosna'da eğitim gördü. Eğitimi sırasında Saraybosna sınavının başlaması nedeniyle yarıda bırakmak zorunda kaldı. Sabri Demir, bu dönemde Suriye'nin başkenti Şam'da 2 yıl ikamet ederek Arapça eğitimi aldı.

Sabri Demir, 2009 yılında Başbakanlık Basın ve halkla ilişkiler müşavirliğine atandı. Daha sonra 2013 yılında Başbakanlık Müşavirliğine atanıp dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balkanlardan sorumlu danışmanı olarak görevine devam etti.

Sabri Demir, Recep Tayyip Erdoğan’ın Balkanlardaki tüm çalışmalarında yer aldı.

Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığına seçilmesinden sonra 22 Ekim 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Danışmanı olarak atandı.

Sabri Demir evli ve 2 çocuk babasıdır. Çok iyi derecede Boşnakça, Makedonca, Arnavutça, iyi derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir. Sabri Demir'in yaşı ve nereli olduğu hakkında net bir bilgi bulunmuyor.