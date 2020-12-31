Erdoğan imzaladı! Sağlık çalışanları ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacak

Koronavirüs salgını sürecinde hayatlarını tehlikeye atarak vatandaşlara can olan sağlık çalışanlarının ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanmasını içeren karar uzatıldı.

Düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlandı.

Karara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ilgili belediyenin karar vermesi şartıyla belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 30 Haziran 2021'e kadar ücretsiz yararlanabilecek.

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