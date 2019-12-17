Erdoğan, İsviçre'de "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" başlıklı sergiyi ziyaret etti

Küresel Mülteci Forumu için İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cenevre Cumhurbaşkanlığı uhdesinde düzenlenen ?Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor? başlıklı sergiyi ziyaret etti.

Kaynak: DHA