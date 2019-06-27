Erdoğan, Japonya'da 'Ara Güler Fotoğraf Sergisi'ni açacak

TÜRKİYE Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nca düzenlenen ve Nisan ayında dünyayı dolaşmaya başlayan "Ara Güler Fotoğraf Sergisi', Londra ve Paris'in ardından üçüncü durağı olan Japonya Kyoto'da sanatseverlerle buluşacak. 30 Haziran'da G-20 Zirvesi ile aynı dönemdeki serginin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından, Ara Güler Müzesi ile Arşiv ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle, sanatçının eserlerini dünyanın önemli kentlerine taşımak üzere gerçekleştirilen, "Ara Güler Fotoğraf Sergisi', Londra ve Paris'in ardından üçüncü durağı olan Kyoto'da sanatseverlerle buluşacak. Nisan ayında Londra Saatchi Galeri'de ve Mayıs ayında Paris Polka Galeri'de sanatseverlerle buluşan Ara Güler Fotoğraf Sergisi, tüm dünyanın dikkatinin Japonya'ya odaklanacağı G-20 Zirvesi ile aynı dönemde, Kyoto'nun 800 yıllık tarihi mekanı Tofuku-ji Tapınağı'nda açılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önsözü ile hazırlanan ve daha önce İngiltere ile Fransa'da ülkelerin kendi diliyle okura ulaşan sergi kitabı; Japonya'da da Türkçe-İngilizce-Japonca olarak tek baskıda üç dilli özel versiyonuyla G-20'ye gelen devlet başkanlarına armağan edilecek. Londra ve Paris etaplarında The Times, Daily Mail, Le Figaro gibi önde gelen medya kuruluşlarının gündemine yansıyan; Londra'da gidilecek en iyi 10 etkinlik arasında seçilen Ara Güler Fotoğraf Sergisi, 30 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında Kyoto Tofuku-ji Tapınağı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak.

SERGİ JAPONYA'DAN SONRA NEW YORK'TA GERÇEKLEŞECEK

Ara Güler Fotoğraf Sergisi Japonya'dan sonra, dördüncü durağında yine dünya medyası ve siyasetinin 2019 yılında odaklanacağı en önemli etkinliklerden olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile aynı günlerde, Eylül sonunda New York'da gerçekleşecek. Kentin finans merkezinde yer alan Street Smithsonian Ulusal Amerikan Yerli Müzesi'nde ziyarete açılacak olan serginin, özellikle BM için dünyanın dört bir yanından New York'a gelmiş farklı kültür ve milletlere ait geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor. Sergi 2020 Ocak ayında Roma'da Trastevere Müzesi'nde ve ardından Mogadişu'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde açılacak. Ana eksenini Ara Güler'in İstanbul fotoğraflarının oluşturduğu sergide; Anadolu ve dünya coğrafyasından kareler ile Aşık Veysel'den Yaşar Kemal'e, Pablo Picasso'dan Salvador Dali'ye, Indira Gandhi'den Rahibe Teresa'ya, Brgitte Bardot'dan SophiaLoren'e uzanan tarihi portreler seçkisi de yer alıyor. Serginin ana sponsorluğunu Halkbank ve Ziraat Bankası, medya sponsorluğunu Sabah ve Daily Sabah gazeteleri, resmi sponsorluğunu ise Havayolu Türk Hava Yolları üstlendi.

CUMHURBAŞKANI'NDAN ÖN SÖZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sergi kitabı için kaleme aldığı ön sözde usta Ara Güler'i şöyle anlatıyor:

"Ara Güler, mesleğinde gerçek anlamda bir dünya markasıydı. Siyasi mücadeleleriyle, devlet adamlıklarıyla, fikirleriyle, sanatçılıklarıyla, insani duyarlılıklarıyla son 65 yılda dünyamızda iz bırakmış tüm önemli isimlerin onun objektifinin önünden geçmiş olması, bunun en büyük ispatıdır. 1950 yılında başladığı ve son nefesine kadar sürdürdüğü uzun meslek hayatı boyunca çektiği fotoğrafların, bugün de dünyanın dört bir yanında müzelerin, koleksiyonların, albümlerin başköşelerinde yer alıyor olmasıyla milletçe iftihar ediyoruz. Doğup büyüdüğü İstanbul'u, hayatının ve sanatının merkezine koyan Ara Güler'in serüveni, yakın tarihimizin de bir özeti gibidir. Kendisini, bağnazlıktan uzak, özgün, kuşatıcı ve üretken tarzıyla, ülkemizde gerçek sanatçı profilinin en ideal örneklerinden biri olarak daima saygıyla hatırlayacağız."

DHA