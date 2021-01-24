Erdoğan, kaçırılan Türk gemisinin kaptanı ile iletişime geçti

Mozart isimli bir Türk gemisi, korsanlar tarafından rehin alınmıştı. Nijeryalı korsanların bastığı gemide 1 mühendis öldürülmüş 15 personel de rehin alınmıştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Recep Tayyip Erdoğan'ın saldırıya uğrayan geminin kaptanı ile görüştüğü bilgisini verdi.

Nijeryalı korsanlar Türk gemisini bastı! 1 kişi öldürüldü, 15 kişi kaçırıldı

Başkanlık tarafından yapılan açıklamada, geminin saldırıdan kurtulan 3 personeliyle Gabon'a doğru hareket ettiği bilgisini alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci yakından takip ettiğini ve kaçırılan gemi personelinin kurtarılmasıyla ilgili bütün yetkilileri talimatlandırdığını ifade etti.