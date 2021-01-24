Erdoğan, kaçırılan Türk gemisinin kaptanı ile iletişime geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan Türk gemisinin kaptanlarından Furkan Yaren ile iki kez telefonla görüşme sağladı.
Mozart isimli bir Türk gemisi, korsanlar tarafından rehin alınmıştı. Nijeryalı korsanların bastığı gemide 1 mühendis öldürülmüş 15 personel de rehin alınmıştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Recep Tayyip Erdoğan'ın saldırıya uğrayan geminin kaptanı ile görüştüğü bilgisini verdi.
Nijeryalı korsanlar Türk gemisini bastı! 1 kişi öldürüldü, 15 kişi kaçırıldı
Başkanlık tarafından yapılan açıklamada, geminin saldırıdan kurtulan 3 personeliyle Gabon'a doğru hareket ettiği bilgisini alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci yakından takip ettiğini ve kaçırılan gemi personelinin kurtarılmasıyla ilgili bütün yetkilileri talimatlandırdığını ifade etti.