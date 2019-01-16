Erdoğan Kahya’nın acı günü
Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Eski Başkanı Erdoğan Kahya'nın kardeşi Halil Kahya hayatını kaybetti.
Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Eski Başkanı Erdoğan Kahya'nın kardeşi Halil Kahya hayatını kaybetti.
AGC Eski Başkanı Erdoğan Kahya'nın kardeşi Halil Kahya hayatını kaybetti. Halil Kahya, Muratpaşa Camii'nde öğle namazında kılınan cenaze namazının ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye katılanlar Erdoğan Kahya'ya başsağlığı dileyerek, acı gününde yalnız bırakmadı.
Kaynak: İHA
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