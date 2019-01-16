İstanbul4 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Erdoğan Kahya’nın acı günü

Erdoğan Kahya’nın acı günü

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Eski Başkanı Erdoğan Kahya'nın kardeşi Halil Kahya hayatını kaybetti.

Erdoğan Kahya’nın acı günü

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Eski Başkanı Erdoğan Kahya'nın kardeşi Halil Kahya hayatını kaybetti.

AGC Eski Başkanı Erdoğan Kahya'nın kardeşi Halil Kahya hayatını kaybetti. Halil Kahya, Muratpaşa Camii'nde öğle namazında kılınan cenaze namazının ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye katılanlar Erdoğan Kahya'ya başsağlığı dileyerek, acı gününde yalnız bırakmadı.

Erdoğan Kahya’nın acı günü

Erdoğan Kahya’nın acı günü

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.