Erdoğan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuşuyor (CANLI)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

"Yeni Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin şehrimize ülkemize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Sözlerimin hemen başında hastanemize adını veren merhum Adnan Menderes'in yol arkadaşı, dava adamı doktor Lütfi Kırdar'ı rahmetle yad ediyorum."

"1987 yılında 150 yataklı bir devlet hastanesi olarak hizmete açılan devlet hastanemiz zamanla yetersiz hale gelmişti. Biz de İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi kapsamında eski hastanemizi yıktık yerine yatak kapasitesi daha yüksek bir sağlık tesisi inşa etmeye karar verdik. Yeni hastanemizin İstanbul'a yakışır bir hastane olmasının yanında depreme dayanıklı olmasını özellikle istedik.

"Hastanemiz 145'i yoğun bakım olmak üzere 1145 yatak kapasitesine sahip. 855 adet izolatörle İstanbul'un depreme en hazıklıklı tesislerinden biri olmuştur. Hastanemizde yıllık 3,5 milyon hastanın ayakta 150 bin hastanın yatarak tedavi görmesini öngörüyoruz. Burada yılda 100 bin ameliyat yapılmasını öngörüyoruz."

"Hastanemizi 150 yataklı onkoloji hastanesiyle daha da büyüteceğiz."

"Koronavirüsle mücadelede elimizden ne geliyorsa yaptık yapmaya da devam edeceğiz. Aldığımız tedbirler sayesinde salgını en düşük can kaybıyla atlatan ülkelerden biri olduk"

"Türkiye bu salgın dönemine 1 milyon 100 bin sağlık ordusu ile girmiştir. Çok kısa sürede inşa ettiğimiz hastanelerle sağlık altyapımız daha da güçlenmiştir. Salgını en düşük can kaybıyla atlatan ülkeler arasında yer aldık. Salgın tehdidi altındaki hiçbir vatandaşımızı hastane kapısından geri çevirmedik. İnsanların ilgisizlikten öldüğü görüntülerin hiçbiri ülkemizde yaşanmadı. Sağlık hizmetlerinden özellikle maske, ilaç, dezenfektan, gıda gibi hiçbir konuda yokluk çekmedik. "

"Testten teşhis ve ilaca hastalıkla mücadele için herşeyi insanımıza ücretsiz sunduk. Maddi imkanı ne olursa olsun 83 milyonun her ferdine birinci sınıf sağlık hizmeti sağladık. Dünyanın 138 ülkesine tıbbi teçhizat ve malzeme gönderdik. Türk firmalarınca üretilen solunum cihazlarını da yapmış olduk. Şimdi bu cihazları ihraç ediyoruz. Ülkemiz menşeili sağlık ürünlerine ilgi katlanarak artıyor."

"Hiçbir vatandaşımızı hastane kapısından geri çevirmedik. Sağlık çalışanlarının maske bile bulamadığı görüntülerin hiçbiri ülkemizde yaşanmadı."

"Bulaşma riskini en aza indirmek için alışkanlıklarımızı yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor."

"Türkiye'nin üç kıtanın sağlık merkezi yapma hedefinde kararlıyız."

"Salgınla birlikte her alanda hayatımızı derinden etkileyen yeni bir durum ortaya çıktı. Dünya bir sağlık krizinin ötesinde sosyal, ekonomik ve beşeri boyutları olan bir mesele ile karşı karşıyadık. Böyle bir sorunla mücadele etmek elbette kolay değildir. Aşı konusunda ilerleme sağlansa da bir süre daha hastalıkla yaşayacağımız görünüyor. Salgınla mücadelenin en başarılı en etkili yöntemi virüsü kapmamaktır. Günlük hayatımızı idame ederken virüsün bulaşma riskini minumuma indirmemiz gerekiyor. Bunun yolu da alışkanlıklarımızı değiştirmekten geçiyor. "

"Milletimizin bu konuda giderek daha çok bilinçlendiğini görüyoruz. Özellikle kapalı mekanlarda maske kullanımı günden güne yaygınlaşıyor. Bütün vatandaşlarıma diyorum ki gelin şu sigarayı bırakın. Asker uğurlamaları başta olmak üzere istenmeyen görüntülere şahit oluyoruz. Uğurlama yapayım derken arkadaşınızı zehirliyorsunuz. Valimize de söyledim İstanbul'da kesinlikle buna müsaade etmeyeceksiniz."

"Bizim inancımızda tedbirsiz tevekkül olmaz. Kontrollü şekilde hayatımızı normalleştirirken tedbirleri bırakmayacağız. "

Ayrıntılar gelecek...