Erdoğan Kaya kimdir? | Erdoğan Kaya nereli ve kaç yaşında? | Erdoğan Kaya Beşiktaş

Erdoğan Kaya kimdir? Birçok internet kullanıcısı Beşiktaş Erzincanspor maçı sonrası internette Erdoğan Kaya hakkında bilgi edinmek için arama yapıyor. Beşiktaş'ın 18 yaşındaki savunma oyuncusu Erdoğan Kaya, Beşiktaş Erzincanspor maçının ardından odak noktası oldu. Peki Erdoğan Kaya kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde...

ERDOĞAN KAYA KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Erdoğan Kaya, 27 Mart 2001 tarihinde Ankara'nın Altındağ ilçesinde dünyaya geldi. Futbola Antalya takımlarından Lara Futbol Eğitim Merkezi Spor altyapısında başlayan Erdoğan, burada 3 yıl oynadıktan sonra 2016 yılında Şubat ayında Beşiktaş altyapısına transfer oldu. Stoper olarak görev yapan genç yıldız, 1.90 boyunda ve 82 kilo. Beşiktaş'ın altyaş gruplarında görev alan Erdoğan sırasıyla U15 – U16 – U17 ve U19 yaş kategorilerinde forma giydi. 2018-19 sezonu devre arasında ilk profesyonel sözleşmeye imza atarak kendisini profesyonel olarak siyah beyaz renklere bağlayan genç oyuncu, Abdullah Avcı'nın gözbebekleri arasında yer alıyor.