Erdoğan Kayseri mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri mitinginde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Türkiye'nin iftiharı Kayseri... Medeniyetimizin beşiği Anadolu'nun zirvesi Kayseri... Koca Sinan'ın şehri Kayseri...Asırlardı bu ülkeye hizmetin en iyisini veren Kayseri... Seni yürekten selamlıyorum...