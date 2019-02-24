Erdoğan Kayseri mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri mitinginde konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri mitinginde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Türkiye'nin iftiharı Kayseri... Medeniyetimizin beşiği Anadolu'nun zirvesi Kayseri... Koca Sinan'ın şehri Kayseri...Asırlardı bu ülkeye hizmetin en iyisini veren Kayseri... Seni yürekten selamlıyorum...
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