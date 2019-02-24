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  3. Erdoğan Kayseri mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor

Erdoğan Kayseri mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri mitinginde konuşuyor

Erdoğan Kayseri mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri mitinginde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Türkiye'nin iftiharı Kayseri... Medeniyetimizin beşiği Anadolu'nun zirvesi Kayseri... Koca Sinan'ın şehri Kayseri...Asırlardı bu ülkeye hizmetin en iyisini veren Kayseri... Seni yürekten selamlıyorum...

 

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