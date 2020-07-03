Erdoğan, Konya Ovası 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'nde konuştu: (1)

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Ovası Sulaması Projesi'nin diğer kısımları da peyderpey tamamlandığında Konya'da suyla buluşacak toprak büyüklüğünün 11 milyon dekarı bulacağını söyledi.

Erdoğan, Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'ne, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Projenin ülkeye kazandırılmasında emeği geçen bakanlığı, kurumları, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine kadar herkesi tebrik eden Erdoğan, Konya Ovası'nın insanlığın ilk dönemlerinden beri önemli bir tarım merkezi olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zengin su kaynakları bulunmayan bölgenin bu ihtiyacının büyük ölçüde yağışlardan temin ettiğini dile getirerek, ülkede son yıllarda hayata geçirilen pek çok dev projenin fikir babası olan Abdülhamit Han'ın Konya Ovası sulamasının da temellerini attığını kaydetti.

Halen ülkenin en eski sulaması olarak hizmet veren bu projenin, maalesef daha sonraki yıllarda gerektiği gibi sürdürülemediğini ifade eden Erdoğan, Konya Ovası Projesi'nin, KOP'ın bel kemiğini, Göksu Havzası'ndan Akdeniz'e dökülen suların bir kısmını Toroslar üzerinden ovaya aktarılmasını oluşturduğunu söyledi.

Erdoğan, bu amaçla suyun tutulacağı Bağbaşı Barajı'nı 2012'de, uzunluğu 17 kilometre, tünel çapı 4,2 metre, su akış hızı saniyede 36 metreküp olan Mavi Tüneli 2015'te hizmete açtıklarını anlatarak, Mavi Tünel'in, Urfa tünellerinin ardından ülkenin en uzun ikinci büyük sulama tüneli olduğunu aktardı. Erdoğan, bu yılın sonunda su tutmaya başlayacak Bozkır ve Avşar barajları sayesinde Toroslardan getirilen suyu ovada en verimli şekilde kullanma imkanına kavuşacaklarını dile getirdi.

Bu projenin aynı zamanda şehirlerin içme suyu ihtiyacını da karşılamaya yönelik olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Açılışını yaptığımız ilk üç kısım Konya Ovası Sulamaları kapsamındaki pek çok işten sadece bir bölümüdür. Projenin diğer kısımları da peyderpey tamamlandığında Konya'da suyla buluşturacağımız toprak büyüklüğümüz 11 milyon dekarı bulacaktır. Mevcuttaki klasik sistem sulama şebekelerini de verimliliği yükseltmek ve su tasarrufu amacıyla kapalı sisteme dönüştürüyoruz. Sadece Bağbaşı Barajı'nın son 5 yılda ekonomimize katkısı 2,5 milyar lira olmuştur. Konya Ovası Projesi kapsamındaki diğer illerimiz Niğde, Aksaray, Karaman, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Kırıkkale'de de depolama, baraj, gölet, yer altı sulama, içme suyu, enerji projelerini hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Konya'ya ilave olarak diğer illerimizde de 15,5 milyon dekar arazinin sulanmasını hedefliyoruz. Enerjiyle birlikte bu bölgedeki üretiminin ülkemize yıllık toplam katkısı 21 milyar lirayı bulacaktır. Şimdiye kadar 43 milyar liralık bir yatırım yapılan projemizin tüm aşamalarını yakından takip ediyoruz. Ülkemizin tarım potansiyelini sonuna kadar değerlendirmekte kararlıyız."

- "Tarım ve gıdada kendi kendine yeterli olmanın üstünlüğünü gördük"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyayla birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan salgın döneminde sağlık ile gıda ve tarım sektörünün öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirterek, "Türkiye olarak her iki alanda da girdiğimiz imtihandan alnımızın akıyla çıktık." dedi.

Gelişmiş ülkelerin dahi çaresiz kaldığı sıkıntıların güçlü sağlık ve tarım altyapısı sayesinde kolayca göğüslendiğini ifade eden Erdoğan, bununla kalmayıp imkanların pek çok dost ve kardeş ülkeyle de paylaşıldığını anlattı.

Erdoğan, tarım üretiminde ve gıda alanında kendi kendine yeterli olmanın tartışılmaz üstünlüğünün salgın döneminde görüldüğünü vurgulayarak, "Pek çok ülkede raflar boş kalırken, temel ihtiyaçlar karşılanamazken ülkemizde hiçbir sıkıntı ile karşılaşmadık, çünkü Türkiye kendi ihtiyacını karşılamanın ötesinde üretim gücüne sahip bir ülkedir. Yaşadığımız tecrübe bize tarım sektöründeki projelerimize çok daha sıkı sarılmamız gerektiğini göstermiştir. Tarımsal hasılasını 18 yılda 87 milyar liradan 275 milyar liraya, tarım ürünleri ihracatını 3,7 milyar dolardan 18 milyar dolara yükseltmiş bir ülkeyiz." diye konuştu.

Türkiye'de tarla ürünleri üretiminin son 18 yılda 58 milyon tondan 64 milyon tona, sebze üretiminin 25 milyon tondan 31 milyon tona, meyve üretiminin de 14 milyon tondan 22 milyon tonun üzerine çıktığını dile getiren Erdoğan, bu seviyeye ulaşmanın kolay olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendileri gelene kadar ülkeye yapılan 276 barajın üzerine 585 yeni baraj, 228 göletin üzerine 340 yeni gölet, 1734 sulama tesisinin üzerine 1328 sulama tesisi ilave ettiklerini belirterek, "Çiftçilerimize son 18 yılda 2020 yılı ile birlikte yaklaşık 150 milyar lira tarımsal destek ödemesi yaptık. Arazi tapulaştırmalarından araç gereç modernizasyonuna, tabii afet desteğine kadar her konuda çiftçimizin üretim gücünü artıracak politikaları hayata geçirdik."

(Sürecek)

Kaynak: AA