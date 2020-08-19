Erdoğan, kurmaylarını uyardı: Herkes düşüncelerini kendi saklasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin MYK ve MKYK toplantılarına katıldı. Toplantıda ibadete açılan Ayasofya Camisi, ekonomi, koronavirüs salgını ve İstanbul Sözleşmesi konuşuldu. Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ tarafından yapılan sunumda, İzmir, Ankara, Bursa, İstanbul ve Yalova’nın koronavirüs vaka sayılarının rakamlarının yüksek olduğu anlatıldı.

"KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE İYİ BİR SÜREÇ YÖNETİYORUZ"

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen koronavirüs salgınına ilişkin konuşan Erdoğan, vatandaşların maske ve sosyal mesafe tedbirlerine uyma konusunda bilinçlendiği değerlendirmesini yaptı.Toplantıda bir MKYK üyesinin “virüsün pik yaptığına” dair sözleri üzerine Erdoğan, “Koronavirüsle mücadelede iyi bir süreç yönetiyoruz. Ben önümüzdeki günlerde vaka sayılarının daha da az olacağına inanıyorum” diye görüş belirtti.

Bir MKYK üyesi de salgında vaka sayılarının arttığı illerden olan Şanlıurfa'da hastanelerde yoğunluk olduğunu belirtti. Erdoğan, bu duruma ilişkin olarak,“Sağlık Bakanlığımız gereken çalışmaları yapıyor. Gerekli tedbirleri alacak” yanıtını verdi.

AYASOFYA TALİMATI: İYİ ANLATIN

Erdoğan, ibadete açılan Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfine ilişkin olarak,“Ayasofya sadece İslam mabedi olarak değil, diğer inançlardan vatandaşların da ziyaret edebileceği bir yer. Bunu herkese iyi anlatın. Biz sadece cami yapmıyoruz. Edirne’de de sinagog açtık. Sümela Manastırı’nı açtık. Van’da Ermeni kilisesi Akdamar’ı açtık. Bunun gibi çok örnek var. Bunları topluma iyi anlatın. Dışişleri Genel Başkan Yardımcımız Cevdet Yılmaz bey aramızda değil. Kendisine talimat verdim. Tüm bu yaptığımız çalışmalarla ilgili broşürler hazırlayacak ve vatandaşa sadece cami yapmadığımızı anlatacak." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: KONUŞTUKLARIMIZ AİLE İÇİNDE KALSIN

MKYK ve MYK üyelerini uyaran Erdoğan şunları kaydetti:

“Herkes düşüncelerini kendine saklasın. Konuştuklarımız aile içinde kalsın. Enerjimizi kendi içimizde değil, muhalefet ve Türkiye’nin istikrarsızlaşması için uğraşanlara harcamalıyız. Kendi içimizdeki tartışmaları dışarıya yansıtarak, enerjimizi harcamamalıyız”

"EKONOMİDE ÇOK İYİ DURUMDAYIZ"

Toplantılarda ekonominin son durumuna ilişkin yapılan sunumun ardından konuşan Erdoğan, “Altın rezervimiz çok yükseldi. Dünyada sayılı ülkelerdeniz. Şu an çok iyi durumdayız.” diye görüş belirtti. Erdoğan, yerli üretimin önemini vurgu yaparak, “Ekonomimiz diğer ülkelerle kıyaslandığında iyi. Ümit verici bir durumdayız. Bunu vatandaşa iyi anlatın” dedi.

ÖMER ÇELİK'TEN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ AÇIKLAMASI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından İstanbul Sözleşmesine ilişkin olarak şunları söylemişti:

“Onunla ilgili çalışmamız devam ediyor. Kadını korumak ve güçlendirmekle ilgili yaklaşımla aileyi korumak arasında bir çelişki görmüyoruz. Biz buradaki eleştirileri kaygıların hepsini değerlendirerek amacımız kadını korumak ve güçlendirmek aynı zamanda aileyi de korumaya çalışmaktır. Bütün kadın örgütlerindeki arkadaşlarımızın görüşlerine açığız.”