Erdoğan kürsüye çıkarken Soyer ve Yavaş alkışlamadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,ATO Congresium'da "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" programında açıklamalarda bulundu. Kongreye katılan belediye başkanlarından Soyer ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkarken alkışlamaması gözlerden kaçmadı.

İMAMOĞLU ALKIŞLADI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kongrede yan yana oturdu. Soyer ve Yavaş'ın konuşmak için kürsüye çıkan Erdoğan'ı alkışlamaması ise objektiflere yansıdı. 3 belediye başkanı arasında tek alkış tutanın İmamoğlu olması ise dikkat çekti.

İMAMOĞLU TOPLANTIYI TERK ETTİ

İstanbul'a dönme kararı vererek toplantıyı terk eden Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:

-“Türkiye Belediyeler Birliği’nin bu tavrı nezaketsiz. Belediyelerin bütçesiyle bu arkadaşlarımız orada görev yapıyorlar. Bugün ne yazık ki nezaketsiz bir gün oldu. Burada bütün belediyeler var, görevlerini yapmak için atanmış bakanlar… Örneğin Sanayi ve Teknoloji Bakanı, yüksek teknoloji, girişim ve yazılımla ilgili konuşacak sandım. Teknoloji Bakanı son 5 yılda niçin 107 milyar dolar açık verdiklerini, ihracat ve ithalat rakamları arasındaki farkı açıklayacak, daha çok iş yapmamız gerekiyor demesini bekliyorduk. Peşinden Şehircilik Bakanı keza. Bütün bunlar yanlış ve katılmadığımız bir metot. Nezaketsiz bir gün yaşanmıştır. Biz Kanal İstanbul’u elbette tartışabiliriz. Kaldı ki ben defalarca davet edin, gelelim, sunum yapalım diye söyledik".

NEDEN TERK ETTİ?

Ekrem İmamoğlu'nun toplantıyı terk etmesinin nedeni Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul projesinden bahsederken görüntüsünün barkovizyona verilmesi oldu.

ERDOĞAN'A 4 SAYFALIK MEKTUP VERDİ

Kanal İstanbul konusunda Cumhurbaşkanı’nın bakanlar tarafından yanıltıldığını iddia eden İmamoğlu, ona 4 sayfalık mektup verdiğini söyledi. İmamoğlu, "Bugün benim için en kıymetli an kendilerine taleplerimi yinelediğim 4 sayfa mektubumu iletmiş olmam. 4 sayfalık mektubumu verdim" ifadesini kullandı.

TOPLANTI GÜZEL BAŞLAMIŞTI

CHP'li başkanların kriz çıkarıp terk ettiği toplantı çok olumlu bir havada başlamıştı. Erdoğan, programa gelişinde aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da olduğu bazı belediye başkanlarıyla tokalaşarak salona girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ören yeri insanların yerleşim yeri ihtiyacı konusunda bugüne kadarki tüm tezleri değiştirecek keşiftir. Bize sadece gurur vermekle kalmıyor aynı zamanda ciddi bir sorumluluk da yüklüyor.Bugün de şehircilik konusunda en önde olmamız gerekiyor.

Türkiye özellikle 2. Dünya savaşı sonrasındaki büyük nüfus hareketleri ile şehirlere akın eden nüfusu yönetmekte maalesef yeterince başarılı olamamıştır.Bu bakımdan 1994 bir dönüm noktasıdır.Türkiye son çeyrek asırda kayıplarının bir bölümünü telafi etti. Ama her dönem yeni sorunları beraberinde getiriyor.

"HEM TARİHİ HEM DE YENİ YATIRIMLAR YAPACAĞIZ"

Çağının ötesine geçemeyen şehirler cazibesini yitiriyor. Hem tarihi hem yeni yatırımlar yapacağız. Yaşlı, kadın, çocuk, engelli dostu olmayan günün 24 saati sokakta huzurun olmadığı şehir akıllı olsa ne olur olmasa ne olur.

İnsanı öncelemeyen, dört bir yanında ilim irfan sanat olmayan şehrin aklı da olmaz. Kapı komşusunun halini bilmeyen bir şehir ruhunu kaybetmiş demektir. İşte bunun için bizim hem akıllı hem medeniyet sembolü şehirlere ihtiyacımız vardır.Akıllı şehir uygulamaları her şehrin kendi imkanlarına göre değişebilmektedir. Türkiye olarak biz de kendi akıllı şehir sistemimiz için çalışmalara başladık. Akıllı şehir çalışmalarını bugün artık oldukça ileri bir düzeye getirdik.11. Kalkınma planımızda bu konuda kapsamlı bir yol haritasına yer verilmiştir. Akıllı şehir hizmetleriyle insanların yaşam kalitelerini nasıl kolaylaştırabilirsek, vatandaşlarımızın bu işi sahiplenme düzeyini de arttırabiliriz.

100 BİN SOSYAL KONUTA 1 MİLYON 92 BİN 741 BAŞVURU

Bir adım attık dedik ki, çevre şehircilik bakanlığımız 100 bin sosyal konut inşaasına başlayacak. Müraacatlar şuan itibariyle bitmiş durumda. Genel toplam 1 milyon 92 bin 741. Bu nereden geliyor, demek ki halkımız şu anki yönetimine güveniyor.

Söylenen neydi.. 'Konut satışı olmuyor, konutlar satılmıyor.' Siz güven verirseniz benim halkım senden gelip konut alır.Ülkemizde ister belediyeler, ister diğer kurumlar ve özel sektörler olsun, hayata geçirilecek akıllı projelerin birbiriyle uyumlu olması şarttır. Aksi takdirde ülkemiz teknoloji çöplüğüne döner. Biz ülkemizi teknoloji çöplüğü olarak görmek istemiyorum.Şehirlerimizdeki her yatırımın akıllı şehirler stratejisine uygun yapılmasını sağlamakta kararlıyız. Birbiriyle uyumlu altyapı konusunda gereken her türlü tedbiri almak zorundayız.Elektronik devlet uygulamasıyla tüm sistemleri birbiriyle konuşabilir, veri alışverişi yapabilir hale getirme zorunluluğu ortaya çıktığında, daha önce yapılan yatırımların çoğu çöpe atılmıştır. Bunu bir daha yaşamak istemiyoruz.

"TÜRKİYE DEĞİŞMİŞ AMA HALA BAZI KAFALAR 70 YIL ÖNCESİNDE KALDI"

Dünya değişmiş, bölgemiz değişmiş, Türkiye değişmiş, şehirlerimiz değişmiş, yönetim sistemimiz değişmiş ama bazı kafalar hala 20 hatta 70 yıl öncesinde kaldı.

Maalesef sayıları az da olsa böyle bir kesimin var. Ön yargıları parçalamanın atomu parçalamaktan zor olduğu söylenir. Ne yaparsanız yapın ne söylerseniz söyleyin değiştiremiyorsunuz.

YERLİ OTOMOBİL

Türkiye'nin çok partili hayattan sonra teşebbüs ettiği her büyük değişimde, atılımda bu anlayışın direnişini görmek mümkündür. Türkiye'nin Otomobili için bile kulp takma yarışı içine girenleri gördük. Peki yapılana karşı çıkanlar bunun yerine daha iyisini, daha faydalısını mı teklif ediyor? Hayır. Sadece 'istemezük' diyorlar.

440 MİLYON İNSAN MARMARAY'I KULLANDI

Marmaray'ı yaptık. Allah'tan ki denizin altından gitti. Denizin üstünden çıksa ona da 'istemezük' derlerdi. İş bitti açılışına geldiler. O günden bu güne 440 milyon insan Marmaray'dan geçti. Aynı şekilde Avrasya Tüneli. Öyle de olsa böyle de olsa, biz dağları nasıl deliyorsak, denizin altından nasıl geçiyorsak öyle devam edeceğiz.Bugün şöyle geçmişe doğru baktığımızda kiminin eserlerle yaşadığı, kiminin ise yerinde yeller estiği ortadadır.Amacı eser ortaya koymak isteyen belediye başkanlarımızın yanında olmak boynumuzun borcudur.

Cumhurbaşkanı ile bakanlarıyla vekilleriyle, belediye başkanlarıyla, işçisiyle, iş vereniyle hep birlikte çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz.Dünyada ter dökmeden, sonuna kadar zorlamadan elde edilmiş bir başarı yoktur. Önce birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılabilmeyi başarabilmeliyiz. Diğer başarıların hepsi de bunda gizlidir.Şimdi daha büyük hedeflere doğru yürüyoruz. İnşallah bunları da başaracak, ülkemizi hak ettiği yere getireceğiz.