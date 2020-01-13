Erdoğan: Libya'da ateşkes imzalanmasını temenni ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Conte, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İtalya Başbakanı Conte, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İkili görüşmemiz etraflı bir şekilde cereyan etti, ardından yemekli çalışma toplantımızı yaptık. Bugün değerli dostumla ağırlıklı olarak Libya'daki gelişmeleri ele aldık. Libya dışında da tabii ki Suriye konusu, ikili ilişkilerimizi değerlendirme fırsatımız oldu. BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi'nin girişimlerini ve Berlin sürecini yapıcı şekilde destekledik, desteklemeye devam ediyoruz. Bu hafta sonu Berlin'de yapılacak zirveyle ilgili olarak gerek sayın Putin, gerek şahsım gerekse Conte'nin Berlin'e katılma konusunda kararlılığımız var.

"İDLİB'DEKİ ATEŞKESİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİM"

Sayın Putin'le ateşkes hakkında açıklama yaptık. Ateşkes yürürlüğe girmiş oldu. Heyetlerimiz ilgili tüm tarafların katılımıyla bugün Moskova'da görüşmelerine devam ediyor. Yakın zamanda bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasını özellikle temenni ediyorum. İtalya'nın bu kulvarda gösterdiği çabaları takdirle karşılıyoruz. Türkiye'nin sahada sükunetin tesisi, terör tehdidinin bertaraf edilmesi hakkındaki çalışmalarımızla ilgili sayın Conte'yi bilgilendirdim. İdlib'deki ateşkesin önemine dikkat çektim. İtalya'nın da desteğini beklediğimizi vurguladım. Görüşmelerimizde Türkiye-AB ilişkilerini de ele aldık. AB'den beklentilerimizi ayrıntılı bir şekilde izah ettim.

TÜRKİYE - İTALYA İLİŞKİLERİ

İtalya ile ticari ilişkilerimizin olumlu seyri bizi memnun etmekle birlikte yeterli bulmuyoruz. Belirlediğimiz hedef 30 milyar dolardır. Ben sayın Conte'de de bu iradeyi gördüm. Dolayısıyla kararlı olarak 30 milyar dolar hedefine kilitlenmemiz gerekiyor. Bu ziyaretin İtalya ile ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum. Gerek siyasi, gerek askeri, ekonomik, ticari, kültürel hele hele turizm noktasında beraber neler yapabiliriz, bunların üzerinde durduk. Hükümetler arası zirve toplantısıyla bu süreç hızlanacaktır. Malum 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçı 12 Haziran Roma'da, tevafuken milli takımlarımız arasında oynanacaktır. Sportmence bir mücadele olması temennisiyle her iki takıma da başarılar diliyorum. Şimdiden de o maçı beraber izleyeceğimizin kararını da aldık. Herhalde güzel bir ev sahipliği yaparlar bize.

İtalya Başbakanı Conte'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Çok teşekkür ediyorum. İtalya ve Türkiye'nin karşısında ortak sınamalar, sorunlar var. Terörizm, göç akınlar var. Ortadoğu ve Akdeniz'de istikrarsızlıklar var. Ülkelerimizin sürekli bir arada olması, diyalog kurması çok önemli. Sayın Başkan Erdoğan'la birlikte tırmanmakta olan askeri durumun bir ateşkesle sınırlandırılması konusunda tabii ki hemfikiriz. Türk-Rus deklerasyonun sayesinde gidişatın önemli olduğunu görüyoruz. Ortak amaçlarımız var. Bilgi alışverişi yapmaya devam edeceğiz. Aynı gündeme sahibiz. Sürekliliği olan bir sonuç elde etmeliyiz. Çok geçici bir tedbir olabilir ateşkes, uluslararası toplum tarafından ortak istikrarlı bir çözüm bulunmazsa. Biz de burada Berlin sürecinin önemli fırsat oluşturacağı konusunda mutabık kaldık.

"TÜRKİYE BU ÇÖZÜMÜN BİR PARÇASI DURUMUNDA"

Konferans sayesinde gerginlik yerini siyasal sürece bırakacak. İtalya'nın pozisyonu her zaman son derece net. Bize kredibilite ve inandırıcılık da sağlıyor. Biz bütün Libyalılara çağrıda bulunmak istiyoruz. Her kararlarında, hareketlerinde geleceklerini kararlaştırıyor durumdalar. Hangi geleceğe yöneldikleri, müreffeh olmak istiyorlarsa tam anlamıyla demokratik bir yaşama açılmak istiyorlarsa İtalya nezdinde değerli bir müttefik bulacaklar. Berlin Konferansı'nın içerisinde bizler, özellikle Türkiye ile bu çözümün bir parçası durumunda var oluyoruz.

"TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ YAPMAK İSTİYORUZ"

Irak ve Suriye'de normale dönülmesinin sağlanmalıdır. Biz sadece soyut deklerasyonlarla söylemiyoruz, somut gayretler gösteriyoruz. İtalya DEAŞ terörizmine karşı mücadele eden ülkeler açısından Afgan, Lübnan, Irak ortamında ikinci kalabalık gücü sağlayan ülkedir. Ekonomik, ticari, kültürel açıdan da iki ülke son derece sağlam ve eski bağlara sahip ve vaatkar ülkelerdir. İtalya'nın bu bölgedeki en önemli hedef ülkelerindendir. Çok sayıda şirketimiz Türkiye'de faaldir ve çok memnundurlar. İtalya'da da çok sayıda Türk şirketi faaliyet göstermektedirler. Eminim ki onlar da bizim ülkemizde faaliyet göstermekten memnundurlar. Türkiye'de 1400 civarında şirketlerimiz var. İnşaat, otomotiv gibi sektörlerdeyiz. Hep işbirliği yapmak istiyoruz.

SORULAR VE CEVAPLAR

İtalyan Radyo Televizyonu: Şu sıralarda Sarrac-Hafter görüşmeleri Moskova'da devam ediyor. Uzlaşma yakalanmaya çalışılıyor. Teyid edilmesi gereken ateşkes var. Türkiye ve Rusya ile BM'nin buna büyük desteği var. Libya'da mavi kasklılar, bereliler barış gücü olur mu sizce? Berlin Konferansı acaba masayla ilişkili olarak herkese gerekli davetler gönderildi mi?

ERDOĞAN: MOSKOVA'DAKİ GÖRÜŞMELER OLUMLU İSTİKAMETTE

Moskova'daki görüşmeler devam ediyor. Zannediyorum ki akşam saatlerinde bu görüşmeler herhalde nihayete erecektir. Olumlu istikamette devam ettiğini az önce arkadaşlarımdan bilgi aldım. Libya'da yaptığım görüşmelerden sonra gerekirse BM'nin görevlendirme yapması, ateşkes sürecinin güçlü bir şekilde devamı bakımından gözlemci olma noktasında isabetli olacaktır. Berlin'de ateşkes sürecini çok daha güçlü hale getirmek için bir araya geleceğiz. Temennim odur ki, bu süreçte de özellikle Libya'daki son gelişmeler son bulur ve noktayı orada koymak suretiyle de barışın Libya'da hakim olmasına yardımcı olur.