Cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Erdoğan'ın açıklamasının ardından Twitter'da #Cumhurbaşkanıİstifa ve #ErdoğanınYanındayız hashtagleri kullanılarak paylaşımlar yapıldı. Cumhurbaşkanı istifa paylaşımlarının trend topic olmasının ardından Erdoğan'ın yanındayız hashtagi kullanılarak yapılan paylaşımlar dolayısıyla bu başlık da Trend topic oldu. Peki Erdoğan Melih Bulu açıklamasında ne dedi? | Erdoğan'ın yanındayız paylaşımlarının sebebi ne? İşte detaylar...

ERDOĞAN MELİH BULU AÇIKLAMASINDA NE DEDİ?

Cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi protestolarına ilişkin yaptığı açıklamada “Önüme gelen dokuz adaydan biri olan Melih Bey'in atamasını ben yaptım. Bazı televizyon kanalları çıkıp sürekli istifa etmelidir diyor. Yürekleri yetse, 'Cumhurbaşkanı istifa' diyecekler. Melih Bey kimdir, iki farklı üniversitede rektörlük yapan insan. ODTÜ'den gelme, Boğaziçi ile ilişkileri olan bir insan, alanında başarılı bir arkadaş.” ifadelerini kullanmıştı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu sözlerinin ardından Twitter'da #Cumhurbaşkanıİstifa etiketi Twitter gündeminin birinci sırasında yer aldı.

ERDOĞAN'IN YANINDAYIZ PAYLAŞIMLARININ SEBEBİ NE?

#Cumhurbaşkanıİstifa etiketi gündem olunca #ErdoğanınYanındayız hashtagi ile paylaşımlar yapıldı.

"Erdoğan'ın yanındayız" kısa sürede Trend Topic oldu.