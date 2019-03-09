Erdoğan: "Mesele S-400 değil Türkiye’nin kendi iradesiyle hareket etmesidir"

400 dayatması bunun bir örneğidir. Buna rağmen S-400 konusunda niçin ülkemizin üzerine böyle hoyratçasına geliyorlar. Çünkü mesele başka. Mesele S-400 değil, Türkiye'nin Suriye politikası başta olmak üzere kendi iradesiyle hareket etmesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Gençlik Buluşmasında gençlere hitap etti. Seyrantepe Spor Tesislerinde gençlere hitap eden Erdoğan, TÜGVA'ya teşekkür etti. Erdoğan, "Türkiye'nin farklı yerlerinden programa katılan tüm TÜGVA'lılara hoş geldiniz diyorum, Vakfımız çok hayırlı işlere imza atıyor. Amacımız iyiye ve güzele ait ne varsa bunları gençlerin önüne koymaktır. Elinde taşla, silahla, sopayla, faydasız şeylerle değil, kitapla bilgisayarla gezen kafasını boş işlerle değil, plan, proje ile meşgul eden yüreği inançla dolu bir nesil istiyoruz. İstiyoruz ki bizim neslimiz insana sarf malzemesi gibi bakan ölümü, öldürmeyi kutsayanlar gibi bakmasınlar. Gençlerimiz kendilerini meta gibi gören örgütlere itimat etmesinler. Öyle gençlik istiyoruz ki okumalı araştırmalı kimseye zihnini kiraya vermemelidir. Gençler diploma avcılığı yaparak kariyer peşinde koşan değil, hakiki manada ilim arayışında olan bir gençlik istiyoruz. Hepsinden önemlisi imanı ve ahlakı hayatının merkezine yerleştirmiş bir gençlik istiyoruz. Bunun için 40 yıldır gece gündüz mücadele ediyoruz. Eskiden beri ülkemize saldıranların özellikle gençlerimizi hedef almasının çok bilinçli bir strateji olduğu gördük. Kimi zaman sağcı solcu, kimi zaman alevi suni, kimi zaman ilerici gerici, kimin zaman Türk Kürt diyerek her seferinde nesilleri mahvettiler En son FETÖ bize bir değil, birkaç nesli heba etti. PKK'da birkaç neslimizi heba etti. Bizim çok güçlü bir insan kaynağına ihtiyacımız var. Tek bir evladımızın dahi terör örgütleri tarafından elimizden alınmasına rıza gösteremeyiz. Bu gençlerimizin içinden Kudus'ü haçlılara mezar eden Selehaddini Eyyübiler, İstanbul'u fetheden fatihler, Çanakkkale'de bir Gazi Mustafa Kemal, Kutul Amare'de düşmana korku salan nice kahramanlar çıkacaktır. Darbecilerin oyununu tek kurşunla bozan Ömer Halisler gibi yiğitler çıkacaktır. Dava ateşimizi körükleyen Necip Fazıllar çıkacaktır" diye konuştu.

"Vandallara, sokak çetelerine kaptıracak bir tek çocuğumuz yok"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençliğe sahip çıkarak vatan düşmanlarına kaptırmayacaklarını söyledi. Erdoğan, "Bizim vatan millet düşmanlarımıza kaptıracak tek bir gencimiz yoktur. Bizim Vandallara, sokak çetelerine kaptıracak tek bir çocuğumuz yoktur. Bizim 34 yıldır gençlerin kanı ve gözyaşı ile beslenen vampirlerin eline vereceğimiz bir evladımız yoktur. Hepsine ayrı ayrı sahip çıkacağız. Bu gençliğin inşasını birlikte başaracağız önce 2023 ardından 2053 ve 2071 vizyonlarımızı sizlere emanet edeceğiz. Sevgili gençler kendinizi asla küçümsemeyin, gençlik öyle bir güç, öyle büyük bir ateştir ki onunla yeri gelir dünyayı değiştirir, yeri gelir dünyayı yakarsınız. Biz tüm dünyayı değiştireceğimize inanıyoruz gençlerimizle. Bugün Türkiye sadece bölgesinin değil, dünyanın yükselen gücü haline gelmişse bunda gençlerimizin çok büyük katkısı var. Yeteri kadar gücünüz varsa üzerine bir de iman ve hayırlı ahlak yerleştirince istediğinizi yapabilirsiniz. Türkiye gücün hayırlı kullanımının örneği ise, İsrail tam tersi bir örnektir" şeklinde konuştu.

"Biz güçlü olanın haklı değil, haklı olanın güçlü olduğu bir dünya istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan güçlü olanın haklı olduğu bir dünya değil, haklının güçlü olduğu bir dünya istediklerini söyledi. Erdoğan, "Biz güçlü olanın haklı değil, haklı olanın güçlü olduğu bir dünya düzeni istiyoruz. Bunun içinde diyoruz dünya 5'ten büyüktür. Bunun için Kudüs kırmızı çizgimiz diyoruz. Bunun için Suriye'de güvenliğin ve huzurun sağlanması için çalışıyoruz. Biz kendi ayaklarımızın üzerinde yükselmeye başladıkça hakkı ve hakikati daha gür ifade ediyoruz. Bundan rahatsız olanlar eski günler gibi kendi gemilerini yürütmeye çalışıyor ABD'nin S-400 dayatması bunun bir örneğidir. Buna rağmen S-400 konusunda niçin ülkemizin üzerine böyle hoyratçasına geliyorlar. Çünkü mesele başka, mesele S-400 değil, Türkiye'nin Suriye başta olmak üzere kendi isteği ile hareket etmesidir. Ne yaparlarsa yapsınlar beyhudedir. Türkiye istiklali ve İstikbali için 15 Temmuz başta olmak üzere pek çok şehit verdiği bu yoldan asla geri dönmeyecektir. Bugün bize S-400 aldığımız için böyle yüklenen dün ülkemiz topraklarına teröristlerin roketleri yağdığında mevcut sistemlerini nasıl söküp götürdüklerini biz hala unutmadık. Biz İHA istedik dostlarımızdan ama ne yazık ki vermediler. Biz SİHA istedik maalesef kongre müsaade etmiyor dediler. Şimdi biz İHA yaptık mı yapık. SİHA yaptık mı yaptık. Şimdi daha da ileri modelini yapıyoruz. "Sahipsiz olan memleketin batması haktır, sen sahip oldukça bu vatan batmayacaktır'. Ülkemizin son 17 yılında yaşananlar ama özellikle son 6 yılımız sizler için paha biçilmez derslerle dolu. 81 vilayetimizin tamamında üniversitelerimiz var. Nereden nereye. Bizim nesil her şeyi el yordamı ile öğrenmek ile tecrübeler edinmek zorunda kaldı siz öyle bir nesilsiniz ki aynı anda hem geçmişin hatıralarını hem geleceğin ışıltılarını görebileceksiniz. Ben sizlere güveniyorum. Gençler Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını gediğine koyuyor muyuz? Rüzgara artık ne yandan esersen es diye meydan okuyor muyuz? İşte bizim gençliğimiz, işte bizim geleceğimiz. İşte bizim en büyük hazinemiz. Rabbim hepinizden razı olsun. Rabbim yolunuzu hem açık hem de gücünüzü kuvvetinizi arttırsın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA