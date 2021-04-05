Erdoğan, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrine ziyarette bulundu

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ölümünün 24'üncü yıl dönümünde ziyaret etti.

Konuya ilişkin "Erdoğan Dijital Medya" hesabından paylaşımda bulunuldu.

"Erdoğan Dijital Medya" hesabında; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret ettiği fotoğraflara da yer verildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından açıklamada bulunmuştu.

Sosyal medyada Alparslan Türkeş'in vefatının yıl dönümünde paylaşımlar yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da mesajında, "Türk Milletine ve bu topraklara bağlılığıyla hiçbir zaman unutulmayacak olan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i vefatının 24. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.