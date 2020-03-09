Erdoğan, Michel ve Von der Leyen görüşmesi
Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ve AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'in üçlü görüşmesinin öngörülen sürede ve verimli geçtiğini bildirdi
BRÜKSEL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü görüşmesinin verimli geçtiği belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, AB Konseyi Binası'ndaki görüşmenin verimli geçtiği ve öngörülen sürede yapıldığı ifade edildi.
Kaynak: AA
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