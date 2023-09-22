Erdoğan milyonlarca emeklinin beklediği haberi tarih açıklayarak verdi! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam

New York'taki Türkevi'nde emekli maaşlarıyla ilgili gazetecilerin sorduğu soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emekliye zamda 2024'e kararını vererek gireceğiz, fazla uzamaz bakanlarımız çalışıyor." dedi.

YAYINLAMA
Google News
Erdoğan milyonlarca emeklinin beklediği haberi tarih açıklayarak verdi! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam

BM Genel Kurulu için ABD'nin New York şehrinde olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşları ile ilgili konuştu.

"2024'E BUNUN KARARLARINI VERMİŞ OLARAK GİRERİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Emeklilerin durumuyla ilgili birtakım düzenlemeler yapılacağı Çalışma Bakanlığı tarafından sık sık dile getiriliyor. Ancak zamanlaması konusunda hiçbir açıklama olmuyor. Yoğun bir çalışma var. Bunu görüyoruz, biliyoruz. Bu düzenlemeler, düzeltmeler ne zaman sonuçlanır? O konuda söyleyeceklerinizi çok önemsiyoruz." sorusuna şu yanıtı verdi: "Fazla uzamaz. Yani en kısa zamanda. İlgili bakanım zaten çalışmalarını sürdürüyor. Dönüşte zaten bir araya gelip, 'Ne durumdasın, ne yaptın, ne yapıyorsun?' kendisinden bunun bilgilerini de alacağız. Ama 2024'e inşallah bunun kararlarını vermiş olarak gireriz.

"EMEKLİLERİMİZİN SIKINTILARINI BİLİYORUZ"

Biz ekonominin kronik problemlerini çözerken işçilerimizin, memurlarımızın yanı sıra emeklilerimizi de enflasyona ezdirmemek için çabalıyoruz. Bu konuda attığımız adımlar mevcut. Emeklilerimizin sıkıntılarını da biliyoruz. Toplumun tüm kesimlerine yönelik adımlar attığımız gibi onların da yaşam koşullarını iyileştirici adımlar atacağız. Uyguladığımız Orta Vadeli Programın başarıya ulaşmasıyla birlikte oluşacak refah artışında toplumun tüm kesimleri gibi tabii ki emeklilerimiz de payını alacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin hak ettikleri refah düzeyine ulaşmaları için gayret göstereceğiz."

0
0
0
0
0
1
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Enpara.com'dan kötü haber! Resmi açıklama yapıldı: İban numaralarınız …
Enpara.com'dan kötü haber! Resmi açıklama yapıldı: İban numaralarınız …
TOKİ, konut ve iş yerinde indirim kampanyası düzenlediğini açıklamıştı kampanyadan kimler nasıl ve ne kadar faydalanabilecek?
TOKİ, konut ve iş yerinde indirim kampanyası düzenlediğini açıklamıştı kampanyadan kimler nasıl ve ne kadar faydalanabilecek?
Kur Korumalı Mevduat'tan çıkan yatırımcılara bankalardan çok yüksek faiz!
Kur Korumalı Mevduat'tan çıkan yatırımcılara bankalardan çok yüksek faiz!
Merkez bankasının faiz artırma kararından sonra, Kredi kart ve kredi faizleri de arttı, işte yeni faiz oranları
Merkez bankasının faiz artırma kararından sonra, Kredi kart ve kredi faizleri de arttı, işte yeni faiz oranları
Son Haberler
Ankara'da pazartesi gününe dikkat! Özel halk otobüsleri reste, rest attı! Eyleme gidiyor!
Ankara'da pazartesi gününe dikkat! Özel halk otobüsleri reste, rest attı! Eyleme gidiyor!
Maaş 120 bin TL! Elon Musk, SpaceX firması için Türkçe bilen personel arıyor
Maaş 120 bin TL! Elon Musk, SpaceX firması için Türkçe bilen personel arıyor
A Milli futbol Takım'da görevine son verilen Stefan Kuntz'un alacağı tazminat belli oldu
A Milli futbol Takım'da görevine son verilen Stefan Kuntz'un alacağı tazminat belli oldu
CHP Adalar Belediye başkanı Erdem Gül'e şok tepki! ''İstifa et aklan öyle gel''
CHP Adalar Belediye başkanı Erdem Gül'e şok tepki! ''İstifa et aklan öyle gel''
İşyerine öyle bir pankart astı ki... Görenler beddua etmeden geçmiyor!
İşyerine öyle bir pankart astı ki... Görenler beddua etmeden geçmiyor!
Bakan Şimşek'ten konut alacaklara müjdeli haber! Fahiş kira ve ev fiyatlarındaki artışın kalıcı çözüm planını açıkladı
Bakan Şimşek'ten konut alacaklara müjdeli haber! Fahiş kira ve ev fiyatlarındaki artışın kalıcı çözüm planını açıkladı
Çok Okunanlar
Erdoğan milyonlarca emeklinin beklediği haberi tarih açıklayarak verdi! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Erdoğan milyonlarca emeklinin beklediği haberi tarih açıklayarak verdi! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Son Dakika: Saldırı hazırlığı yapan 12 terörist öldürüldü
Son Dakika: Saldırı hazırlığı yapan 12 terörist öldürüldü
CHP Adalar Belediye başkanı Erdem Gül'e şok tepki! ''İstifa et aklan öyle gel''
CHP Adalar Belediye başkanı Erdem Gül'e şok tepki! ''İstifa et aklan öyle gel''
Başkan Erdoğan, BM binasının girişindeki LGBTİ renkleri eleştirdi: 'Ne yapılmak isteniyor?'
Başkan Erdoğan, BM binasının girişindeki LGBTİ renkleri eleştirdi: 'Ne yapılmak isteniyor?'
İslam Memiş'ten FED faiz kararı sonrası çok konuşulacak altın açıklaması! Altın ok gibi fırlayacak
İslam Memiş'ten FED faiz kararı sonrası çok konuşulacak altın açıklaması! Altın ok gibi fırlayacak
BİM 20 - 26 Eylül 2023 arası indirimli Ürün kataloğunu yayınlandı! Gıdadan içeceğe ve temizlik maddesine kadar indirimli o ürünler
BİM 20 - 26 Eylül 2023 arası indirimli Ürün kataloğunu yayınlandı! Gıdadan içeceğe ve temizlik maddesine kadar indirimli o ürünler
Yorumlananlar
Özgür Özel CHP genel başkan adaylığını resmen ilan etti!
Özgür Özel CHP genel başkan adaylığını resmen ilan etti!
Camide rakı masası kurup "bulabilirse" notuyla paylaşan şüpheli: Ben ateistim, cami beni ilgilendirmez pişmanım! dedi
Camide rakı masası kurup "bulabilirse" notuyla paylaşan şüpheli: Ben ateistim, cami beni ilgilendirmez pişmanım! dedi
Soyal medya fenomeni Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan'ın dövüşü karakolda bitti, verdikleri ifade şok etti!
Soyal medya fenomeni Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan'ın dövüşü karakolda bitti, verdikleri ifade şok etti!
İstanbullunun çilesi bitmiyor! İBB bozuk merdiveni tamir etmedi, demir bariyerlerle komple kapattı
İstanbullunun çilesi bitmiyor! İBB bozuk merdiveni tamir etmedi, demir bariyerlerle komple kapattı