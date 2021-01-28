Erdoğan müjdeyi vermişti! İşte lokanta ve restoranlara verilecek destek ödemesinin detayları...

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara paket servis ve gel - al şeklinde hizmet veren lokanta, kafe ve restoran sahiplerine müjdeli haber dün verildi. TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu sektörlere destek ödemesi müjdesi yaptı. Salgın sürecinde esnafları yalnız bırakmadıklarını ifade ederek," Bu konuyla ilgili ekranları başında bizi izleyen kardeşlerime sesleniyorum, bundan sonra da yalnız bırakmayacağız. Korona virüs salgınından etkilenen esnafımıza doğrudan esnaf desteği ve kira desteği ödemeleri kapsamında 3 ay süreyle aylık bin lira esnaf desteği, büyük şehirlerde 750 lira, diğer illerde 500 lira kira desteği ödemesi yapmaya devam ediyoruz. Salgın tedbirleri kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerimizin vergilerini erteledik." dedi.

"Şimdi de yeni bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum" diyerek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan," Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan gerçek usülde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Cirosu 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelerimize 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3’ü oranında destek ödemesi yapacağız. Bu yeni destek kalemimizin tüm işletmelerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA BAŞLATTI

Sabah gazetesinin haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından harekete geçen Gelir İdaresi Başkanlığı, lokanta, restoran, kafe gibi sektörlerde faaliyetleri kısıtlanan işletmelerin 2019-2020 cirolarına yönelik çalışma başlattı.

ÖDEME BİR KEZ YAPILACAK

Buna göre 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan, gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmeler, 2020 yılı cirosu bir önceki yıla göre yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelerin listesi hazırlanıyor. Bu destekten yararlanma koşulları, kriterleri kararname ile duyurulacak, ödemeler ise defaten bir seferde yapılacak. Her şirket bir defaya mahsus yararlanabilecek.

KARARNAME ÇIKACAK

Destek ödemelerinin koşullarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından koşulları taşıyan işletmelere ödeme süreci başlayacak.

SONUÇLARI TİCARET BAKANLIĞI AÇIKLAYACAK

Destekten yararlanma koşullarını taşıyan işletmeler Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alacak. Ciro desteği kapsamında 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3'ü oranında ödeme yapılacak.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Örneğin, küçük bir restoranın 2019 cirosu 80 bin lira. 2020 ciro kaybı 40 bin liraysa (kayıp yüzde 50) bunun yüzde 3'ü bin 200 liraya karşılık gelse de yapılacak ödeme 2 bin lira olacak. Bir kafenin ciro kaybı 30 bin liraysa bunun yüzde 3'ü 900 TL olmasına karşın devlet aynı şekilde 2 bin TL destek verecek.

EN AZ 2 BİN, FAZLA 40 BİN TL

Bir lokantanın 2019 cirosu 2 milyon lira, 2020'de rakam 800 bin lira ise ciro kaybı yüzde 50'nin üzerinde olup 1.2 milyon liraya karşılık geliyor. Bu rakamın yüzde 3'ü olan 36 bin lira kaybı devlet karşılayacak. Örneğin bir işletmenin ciro kaybı 1 milyon 400 bin liraysa bunun yüzde 3'ünün 42 bin lira olmasına karşın toplamda en üst limit olan 40 bin liralık ciro kaybı desteği yatırılacak. Bir kafenin 2019'da cirosu 600 bin lira, 2020'de de cirosu 250 bin lira olduğu varsayılırsa, kaybolan ciro 350 bin lira olup bunun yüzde 3'lük kısmı olan 10 bin 500 lira ödeme yapılacak.