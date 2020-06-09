Erdoğan o görüntülere tepki gösterdi: Neden mesafe ayarlanmıyor?

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.Toplantıda salgının kontrol altına alınmasıyla uygulanmaya başlayan normalleşme takviminin ardından parklarda oluşan görüntü Erdoğan'ı kızdırdı. Erdoğan görüntülere ilişkin olarak,“Neden mesafeler ayarlanmıyor? Mesafeye dikkat edin. Bu ancak toplumun duyarlı olmasıyla önlenebilir. Siz de duyarlı olun” diye uyarıda bulundu.

NEDEN BU RAKAMLAR ARTIYOR?

Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, günlük koronavirüs tablosundaki rakamlarda meydana gelen dalgalanmaları da sorarak “Neden bu rakamlar artıyor ?” dedi. Koca ise rakamların daha önceki yoğun bakım ve entübe hastalardan kaynaklı olduğunu şu anda durumun stabil olduğunu söyledi.

"RUSLARIN YAZ AYLARINDA GELMESİNİ BEKLİYORUZ"

Toplantıda turizmle ilgili de bilgi veren Bakan Koca, Rusya ve Almanya gibi ülkelerle irtibat halinde olunduğunu ifade ederek, “Rusların yaz aylarında gelmesini bekliyoruz. Türkiye vaka konusunda dünya ortalamasında 85. sırada. Dolayısıyla turizm de çok iyi gidecek” dedi. Koca, ölümlerin yüzde 98’inin 65 yaş üstü olduğunu da belirtti.

NORMALLEŞME SÜRECİNDE YAPILAN 3 YANLIŞ

Normalleşme sürecinde ‘virüsün hastalık yapma yeteneğinin azaldığı, sıcak havanın bulaşmayı engelleyeceği ve salgının sona yaklaştığı’ algısı halkta 3 gevşeme nedeni olarak öne çıktı. Bu yüzden kurallara uyulması için daha sıkı denetim ve daha güçlü kampanya planlanıyor.

Normalleşme sürecine bağlı olarak, günlük vakaların beklenen hızla azalmaması üzerine, daha sıkı denetim ve daha güçlü kampanyalar yapılmasına karar verildi. Sorunun, kurallara uyulmamasından kaynaklandığı ve halkın, üç konudaki yanlış bilgisinin ‘gevşeme’ yarattığı belirtiliyor.

BİLİM KURULUNUN VAKA HESABI TUTMADI

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun bayramdan sonraki haftalarda günlük vakaların 500 civarında olacağına ilişkin hesabı tutmadı. Halen 800-900 bandında olan günlük vakaların, hesaplamalarda yüzde 40’lık bir sapmaya denk geldiği belirtiliyor.

Hükümette yapılan değerlendirmelerde, normalleşmeyle ilgili atılan adımlarda, geri gidilmesi yerine kurallara uyulmasının sağlanması yönünde görüş oluştuğu ifade ediliyor.

Verilen bilgilere göre koronavirüsün etkisinin azaldığına dair hiçbir bilimsel makale bulunmuyor. Vatandaşlar üç konudaki yanlış algı nedeniyle kurallara uymuyor. Bilinenin aksine, “Virüsün hastalık yapma yeteneğinin azalmadığı, sıcak havanın virüsün bulaşmasını engellemediği, salgın bitmediği” vurgusu yapılıyor.

Bu nedenle toplum sosyolojisinin yönetilmesi için, kurallara uyulmasının sağlanması, denetimlerin arttırılması ve bu konudaki kampanyaların bilim insanları ve medya yoluyla yoğunlaştırılması planlanıyor.

Uzmanlar, önümüzdeki hafta ortasında günlük vaka rakamlarının 1100 civarına çıkabileceğini dile getiriyorlar. Ancak buna rağmen normalleşme adımlarından geri adım atmadan, kurallara uyulmasının sağlanması gerektiği dile getiriliyor.

Yapılan değerlendirmelerde, toplumun yüzde 50’sinin kurallara uyduğu, vaka sayısındaki artışın kurallara uymayan kesimin tutumundan kaynaklandığı belirtiliyor.

BAKALIK COVID-19 REHBERİNİ GÜNCELLEDİ

Sağlık Bakanlığı, COVID-19 Rehberi’ni güncelledi. Rehbere, dünyanın çeşitli bölgelerinde çocuklarda sık görülmeye başlayan ve COVID-19 hastalığı ile ilişkili olduğu düşünülen Kawasaki hastalığı eklendi. Rehberde, ‘önlem yorgunluğu’na ise şöyle dikkat çekildi:

"Virüsle ilgili önlemler uygun zamanda sırayla uygulamaya konuldu. Vaka ve temaslılarının bulunması ve izlenmesi yapılırken toplum düzeyinde önlemler de başlatıldı. Topluma yönelik bir önlemi başlatırken ya da sona erdirirken, tekrar vaka artışına yol açmayacağından emin olunarak, maliyet, sosyal sorunlar ve toplumda ‘önlem yorgunluğu’ gibi faktörler dikkate alınıyor. Toplum katılımının sağlanması için farklı iletişim stratejileri etkili bir şekilde kullanılıyor.”

Rehberde ayrıca hastalığı geçirenlerin işe dönüşüyle ilgili de “Hastaların semptomsuz geçirilen 3 günü takiben en az 14 gün evde izole olmaları sağlanacak. Bu sürenin sonunda test yaptırmadan işe başlanabilecek. İşe başlayan kişinin maskeyle dışarı çıkması ve çalışması sağlanacak” denildi.

SALGININ TÜRKİYE'DEKİ SON DURUMU

Türkiye’de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 4 bin 711 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayısında, maske ve mesafe kuralına uyulması şartıyla önü kesilmesi kolay bir hareketlilik var. Tedbir azalırsa, tehdit artacak” dedi. Koca’nın paylaştığı, “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna” göre, son 24 saatte 39 bin 361 test yapıldı, 989 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 171 bin 121 oldu. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 625’e yükselirken, entübe hasta sayısı 271’e geriledi. Dün 3 bin 411 kişi iyileşirken, toplam iyileşen hasta sayısı 141 bin 380’e ulaştı.

Bakan Koca Twitter’daki paylaşımında da, “Vaka sayısında, maske ve mesafe kuralına uyulması şartıyla önü kesilmesi kolay bir hareketlilik var. İyileşen hasta sayımızda ciddi artış gerçekleşti. Solunum desteğine ihtiyaç azaldı. Yoğun bakım hasta sayısı yükselişte. Tedbir azalırsa, tehdit artacak” dedi.