Erdoğan o reklamı görünce Bakan Elvan'a talimat verdi: Çekidüzen verin, Çiftlik Bank işine dönecek

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iki hafta önce grup toplantısının ardından TBMM'deki Şeref Salonu boyunca kendisini bekleyenleri selamladıktan sonra idare amirinin odasında kısa bir mola verdi.

BAKAN ELVAN'A YÖNELDİ

Kendisini uğurlayacak olan parti yönetimiyle sohbet eden Erdoğan'ın TV'de gördüğü bir reklam dikkatini çekti. Faizsiz, peşinatsız ev-araba-eşya satışına ilişkin reklamı gören Erdoğan, yanında duran Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a yönelerek, “Lütfi, şu işe bir çekidüzen verin. Bunlarla ilgili şikâyetler artıyor, yakında Kombassan, Çiftlik Bank işine dönecek. Batarlarsa devlete yük olacak hepsi” dedi.

ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİĞİNİ SÖYLEDİ

Erdoğan'ın sözleri üzerine Bakan Elvan, bu konuda yapılan çalışmaların sonuna gelindiğini, yakında Meclis’e gönderileceğini söyledi.