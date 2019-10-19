Erdoğan: Olursa olur, olmazsa kaldığımız yerden devam ederiz (2)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.
BELEDİYEYİ ZİYARET ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Erdoğan'a belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında sunum yaparak bilgi verdi.
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Kaynak: DHA
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