Erdoğan: Piyasadaki spekülatörleri terbiye etmemiz şart (4)

ÇUBUK'TA HALKA SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışması kapsamında Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen mitingde halka seslendi. Mücadelelerini verirken rakipleri gibi terör örgütleriyle irtibat kurmadıklarını belirten Erdoğan, "Birileri gibi terör örgütlerinin mensuplarıyla dirsek dirseğe verip yolda yürümek bizim kârımız değildir. İşte dörtlü mekanizmayı görüyorsunuz değil mi? Kimler var bu mekanizmanın içinde CHP var, içi karma karışık sözde İYİ Parti var, Kandil'den talimatını alan HDP var ama bir de bunların yanında maalesef Saadet Partisi var" dedi.

"Bizim referansımız, bugüne kadar sadece laf üretmiş olanlardan farklı olarak Çubuk'ta yaptığımız yatırımlardır" diyen Erdoğan, Çubuk'ta AK Parti'nin yönetimindeki son 17 yıl içinde yapılan yatırımlar ile yapılması planlanan işlere değindi.

'BİZ BUNU BATILILARIN AĞZINDAN DUYUYORUZ DA SANA NE OLUYOR, BAY KEMAL?'

Alandaki kalabalığa, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda'daki cami saldırısı sonrası yaptığı açıklamayı dinleten Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na şu eleştiride bulundu:

"16 bin 500 kilometre uzaklıkta Yeni Zelanda'da cuma ibadetindeyken şehit edilen 51 kişi vardı. Bakalım bu adam bununla ilgili ne diyor? Şimdi bu adamın Avustralyalı Senatörden ne farkı var? O da aynı bu da aynı. "İslam dünyasından kaynaklı terör" diyor. Kim bu, Bay Kemal. Yüzde 99'u Müslüman olan Türkiye'de bir siyasi parti lideri Bay Kemal ne demek istiyor? Ya sen önce bir aynaya bak, sen nesin, kimsin? Müslümanların karşısına geldiğin zaman bukalemun gibi değişeceksin ama böyle bir şey olduğunda da faturayı Müslümanlara keseceksin. Biz bunu Batılıların ağzından duyuyoruz da sana ne oluyor, Bay Kemal."

'YANINA AL O MEKANİZMANI DA BERABERCE DEFOLUN GİDİN KÜRDİSTAN'A'

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'yi eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle dedi:

"Biz inşa etmek için yola çıktık, onlar yıkmak için karşımıza dikildiler. İşte bir tane soyadı Temelli ama kendisi temelsiz birisi var. Bu adam aslında Kürt değil biliyor musunuz? Ne olduğu belirsiz. Türkiye'de Kürdistan diye bir yer var mı? Sen Kürdistan'ı mı arıyorsun, Irak'ın kuzeyinde var. Yanına al o mekanizmanı da beraberce defolun gidin Kürdistan'a" dedi.

Alanda toplanan kalabalığa, Ankapark'ı nasıl bulduklarını soran Erdoğan, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'ye Ankapark'ın 23 Nisan'a kadar ücretsiz olması önerisinde bulunduğunu söyledi.

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DHA