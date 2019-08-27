Erdoğan-Putin görüşmesi sonrası Rusya'dan İdlib açıklaması geldi!

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu,, Moskova'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşme sonrası basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

"İDLİB KONULU ANLAŞMALAR UYGULANMAYA DEVAM EDİYOR"

Türkiye ve Rusya arasında İdlib konulu anlaşmaların devam ettiğini hatırlatan Şoygu, "İdlib anlaşmaları uygulanmaya devam ediyor ancak bazı zorluklar var." ifadesinin kullandı.

"TÜRK TARAFINI BİLGİLENDİRİP ADIM ATTIK"

Şoygu, Rus ve Türk ordularının İdlib'de ortak devriye yaptığını vurgulayarak, "Türk devriyeleri çatışmasızlık bölgesinin içinde, bizim devriyelerimiz çatışmasızlık bölgesinin dışında ancak çatışmasızlık bölgesinin güneyinden gelen saldırılara seyirci kalamazdık, bu nedenle Türk meslektaşlarımızı attığımız ve atacağımız adımlar hakkında bilgilendirdik." diye konuştu.

"İDLİB'TE DURUM UMARIM TÜMÜYLE NORMALE DÖNECEK"

Erdoğan ile Putin arasında gerçekleşen görüşmenin ardından İdlib'deki durumun normalleşmesini umduklarına işaret eden Şoygu, "Umarım İdlib'de durum şimdi istikrara kavuşacak ve tümüyle normale dönecek." dedi.