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  3. Erdoğan Putin ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı

Erdoğan Putin ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Rusya ziyareti dönüşü uçakta  aralarında Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Zahid Akman'ın da bulunduğu gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Erdoğan tarihi Soçi Zirvesi'ne ilişkin, "Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin’in daveti üzerine geldiğimiz Soçi’de önemli bir anlaşmayı gerçekleştirmiş olduk. Ülkemizin güvenlik kaygılarını teyit eden ve Suriye’ye barış ve istikrar getirmeyi hedef alan bu anlaşma yoğun bir çalışma sonucunda beklenen neticeye varmış oldu.Bu anlaşma ile terör koridoruna bir darbe daha vurduk, Suriye’nin toprak bütünlüğünü güçlendirecek bir adım attık, Astana sürecinde önemli bir kazanım elde ettik, Barış Pınarı Harekatının bir meyvesini daha aldık, mültecilerin evlerine dönüşlerini kolaylaştıracak bir zemin oluşturduk. Bu kazanımlar ışığında Suriye’de siyasi sürecin ilerletilmesi için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

 

23 Ekim 2019 Çarşamba 14:00

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