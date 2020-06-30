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Erdoğan, Putin ve Ruhani video konferans ile görüşecek

Kremlin Sözcüsü Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumburbaşkanı Ruhani'nin yarın saat 14.00'de video konferans yöntemiyle görüşeceğini açıkladı.

Erdoğan, Putin ve Ruhani video konferans ile görüşecek

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Dmitry  Peskov, basında yer alan, liderler arasında Astana formatında video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirileceği bilgisini doğruladı.Peskov, “Evet, Kremlin bu bilgiyi doğruluyor” diye konuştu.

Görüşmenin saat 14:00 civarında gerçekleştirileceğini belirten Peskov, liderlerin konuşmalarının basına açık olacağını ifade etti.

SALGIN ARAYA GİRDİ

Zirvenin başta martta Tahran’da yapılması planlanıyordu, ancak salgın nedeniyle ertelenmişti.

 

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