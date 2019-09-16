Erdoğan, Putin ve Ruhani'den Kritik zirve sonrası açıklama!

Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin katılımıyla Suriye krizinin çözümü için düzenlenen üçlü zirvelerin beşincisi bugün Ankara'da yapıldı.

Türkiye'nin ev sahipliğindeki zirveye, Rusya lideri Putin ve İran lideri Hasan Ruhani katılarak Erdoğan'ın konuğu oldular.

Çankaya Köşkü'nde yapılan ikili görüşmelerin ardından ortak toplantıya geçildi.

Üç lider aile fotoğrafı çektirdi.

Toplantının sona ermesinin ardından Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran lideri Hasan Ruhani ortak açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Zirve süreci bugüne kadar önemli başarılara imza attı.

3 ülke olarak işbirliğimizi güçlendirdik.

Suriye'nin siyasi birliği ile toprak bütünlüğünün muhafazası, sahada sükunetin korunması, ihtilafa kalıcı bir siyasi çözüm bulunması noktasında tam bir mutabakat içindeyiz.

Ankara Zirvesi'nin Astana sürecine yeni bir soluk kazanıracağına inanıyorum.

Astana Platformu, Suriye'deki yangının söndürülmesi için etkili çözümler üretebilen ve somut adımlar atabilen yegane girişimdir.

Suriye'de barışın sağlanması için daha fazla sorumluluk üstlenmemiz, elimizi taşın altına daha çok koymamız gereken bir dönemdeyiz.

Fırat'ın doğusundaki terör bataklığını kurutarak bu yöndeki çabalarımızı birlikte yeni bir merhaleye taşıyacağız.

Toplantımızda İdlib başta olmak üzere sahadaki durumu, Fırat'ın doğusunda yaşanan gelişmeleri, siyasi süreçte gelinen aşamayı ve Suriyeli mülteciler meselesini ele alacağız.

Çobanbey'deki hastaneyi hedef alan terör saldırısı, bölücü örgütün vahşi yüzünü bir kez daha göstermiştir.

RUHANİ'NİN AÇIKLAMALARI

Suriye krizi sadece siyasi yolla çözülmeli.

Ülkemiz, en sıkıntılı en meşakkatli dönemlerinde Suriye halkının yanında olmuştur.

İdlib mutabakatı beklendiği gibi gitmedi.

Hedef özgür ve bağımsız bir Suriye.

Astana süreci yapıcı işbirliğine odaklandı.

ABD sözünü tutup askerlerini çekmeli.

Suriye yapıcı işbirliğini takdir etmeli.

PUTİN'İN AÇIKLAMALARI

Ortak çabalarımızla Suriye topraklarında istikrar sağlanmıştır ve şiddet seviyesi düşürülmüştür.

İdlib’de çatışmasızlık bölgesinde durum endişe vericidir.

Rusya, Türkiye ve İran’ın garantör olduğu Astana süreci, Suriye’nin çözüm sürecine en etkin katkı sağlayan mekanizmadır.