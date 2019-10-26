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  3. Erdoğan saat verdi! ''Bölgeyi temizleyeceğiz'' dedi

Erdoğan saat verdi! ''Bölgeyi temizleyeceğiz'' dedi

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) Ekim Ayı Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada bir konuşma gerçekleştirdi.

Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Soçi mutabakatında Rusya ile anlaşmaya varılan, teröristlerin 150 saatte Güvenli Bölge'yi terk etmesi hususunda "Terör örgütünün tahliyesi 150 saatte bitmediği takdirde, bölgeyi kontrolümüze alıp temizleyeceğiz" şeklinde konuştu.

26 Ekim 2019 Cumartesi 16:27

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