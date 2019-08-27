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  3. Erdoğan: Savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinde söz sahibi oluyoruz (3)

Erdoğan: Savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinde söz sahibi oluyoruz (3)

EK FOTOĞRAFLAR

Erdoğan: Savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinde söz sahibi oluyoruz (3)

EK FOTOĞRAFLAR

DHA

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