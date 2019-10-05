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  3. Erdoğan seçim barajı hakkında sınırı koydu

Erdoğan seçim barajı hakkında sınırı koydu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde tartışma konusu olan seçim barajı hakkında da "Cumhurbaşkanının seçilme oranını yüzde 40'a düşürme gibi çabamız yok. Yüzde 50 seçilme sınırı vazgeçilmez bir kriterdir" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılış konuşmasında ''Seçilme oranını yüzde 40'a düşürme gibi bir çabamız yok. Yüzde 50 seçilme sınırı vazgeçilmez bir kriterdir. Bu tartışmayı bir daha açılmamak üzere kapatıyoruz'' dedi.

05 Ekim 2019 Cumartesi 12:46

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