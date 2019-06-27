Erdoğan: Seçimin iptali seçmene iyi anlatılmadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, YSK’nın yenileme kararıyla gerçekleştirilen İstanbul seçimlerinin ardından ilk MYK toplantısını önceki gün yaptı. Erdoğan, bu toplantıda parti kurmaylarına 23 Haziran sonuçlarına ilişkin detaylı bir çalışma yapılması talimatını verdi.

Yaklaşık 4.5 saat süren Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Erdoğan, seçmenin kendilerine verdikleri mesajı çok iyi anladıklarını ve bu konunun tüm yönleriyle ele alınmasını istediği kaydedildi.

Toplantıda İstanbul’un önemine dikkati çeken Erdoğanın, ''Bu bir yerel seçim. Bunu alıp başka noktalara çekmek doğru olmaz. Artık daha çok çalışacağız'' dediği öğrenildi.

NEDENLERİ ARAŞTIRILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sonuçlara ilişkin tetkiklerini yapacağını, kurmaylarına da hem 23 Haziran hem de 31 Mart seçim sonuçlarını karşılaştırarak çalışılması talimatını verdiği belirtildi.

31 Mart’ta AK Parti’nin belediye başkanlığını aldığı ilçelerde bu seçimde düşüş göstermesinin nedeninin gençler başta olmak üzere kadınlar, esnaf ve sivil toplum örgütleri nezdinde sosyolojik boyutunun araştırılacağı öğrenildi.

SEÇİMİN İPTALİ İYİ ANLATILMADI

Toplantıda seçim sonuçlarına ilişkin de bir sunum yapıldı. Sunumda Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın sahada iyi çalıştığı vurgulandı. Seçmenden gelen tepkilerinin de değerlendirildiği MYK’da, vatandaşa seçimin neden yenilendiğinin iyi anlatılmadığı kaydedildi. AK Parti’de tüm birimlerin kendi hazırlayacağı raporlar sonrası parti yönetiminde değişime gidileceği öngörülüyor.