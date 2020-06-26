Erdoğan sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi (CANLI)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle sosyal medyada gençlerle bir araya geldi.Yapılacak yayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YouTube kanalı, Facebook sayfası, Twitter ve Instagram hesaplarından canlı olarak takip edilebiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

YKS NEDEN ERTELENMEDİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

-''Salgın her şey gibi takvimi de etkiledi''

-''Asıl tarihe en yakın zamanda yapılması daha doğruydu''

-''Öğrencilerin gereksiz stres yaşamasını önledik''

BURSLAR VE YURTLAR

-''Bursları ciddi manada yükselttik''

-''Lisans öğrencileri için 550 TL veriyoruz''

- ''Öğrenci harçlarını biz kaldırdık''

-''17.450 yeni yurt yatağını hizmete alacağız''

- ''Enerjinizi kendinizi yetiştirmeye harcayın''

GENÇ İŞSİZLİK

-''Bu çarpık tabloyu geliştirmemiz gerekiyor''

-''Gençlere uygun iş alanları oluşturmalıyız''

-''Kendini geliştiren her gence iş sağlanacak''

-''Her mezun kamuda istihdam edilemez''

-''Geleceği özel sektörde arayın''

-''Bazı iller ara eleman bulma sıkıntısında''

MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ

-''Meslek liseleri salgın sürecinde ciddi katkı verdi''

-''İmam Hatiplerde haksızlıkları giderdik''

SOSYAL MEDYA

-''Sosyal medya önemli bir mecradır''

-''Sosyal medyadan nefret etsek böylesine yaygın ve etkin şekilde kullanmazdık."

-"Günümüz dünyasında dijital platformların, sosyal medyanın asla ihmal edilemeyecek derecede önemli mecra olduğunu biliyoruz."

-''Ülkenin ihtiyacı değişimi gençler sağlar''

-''Gençlerimizi anlamaya gayret gösteriyoruz''

Ayrıntılar gelecek...