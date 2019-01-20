Erdoğan: Trenden inenler bir daha bu trene binemeyecekler (2) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da partisinin belediye başkan adayları ve partilerle basına kapalı gerçekleşen toplantısının...

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