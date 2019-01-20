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Erdoğan: Trenden inenler bir daha bu trene binemeyecekler (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da partisinin belediye başkan adayları ve partilerle basına kapalı gerçekleşen toplantısının...

Erdoğan: Trenden inenler bir daha bu trene binemeyecekler (2)

ANKARA'YA GİTTİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da partisinin belediye başkan adayları ve partilerle basına kapalı gerçekleşen toplantısının ardından, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan Ankara'ya hareket etti.

DHA

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