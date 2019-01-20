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  3. Erdoğan: Trenden inenler bir daha bu trene binemeyecekler (3)

Erdoğan: Trenden inenler bir daha bu trene binemeyecekler (3)

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ordu İl Başkanlığı'nca düzenlenen teşkilat yemeğinin ardından havalimanına...

Erdoğan: Trenden inenler bir daha bu trene binemeyecekler (3)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İZDİHAMI

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ordu İl Başkanlığı'nca düzenlenen teşkilat yemeğinin ardından havalimanına giderken konvoyu Durugöl Mahallesi'nde vatandaşlarca durduruldu. Makam aracından inen Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı, vatandaşlar ile sohbet etti. Erdoğan'ı görüntüleyebilmek için vatandaşlar çaba harcadı. Ordu-Giresun Havalimanı'na geçen Erdoğan, Ankara'ya hareket etti.

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DHA

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