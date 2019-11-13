Erdoğan-Trump görüşmesinde dikkat çeken detay! Türkiye'nin terörle mücadele dosyası

Beyaz Saray’da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, ikili görüşmeye geçti. İki liderin gerçekleştirdiği görüşme 1 saat 15 dakika sürdü. Trump ve Erdoğan çalışma yemeğine geçti. Heyetler arası görüşmeden basına yansıyan karelerden biri dikkat çekti.

MASADAKİ O DOSYA DİKKAT ÇEKTİ

İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye’nin terörle mücadelesi” dosyası görüşme masasının üzerindeydi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un önünde duran dosya “Türkiye’nin terörle mücadelesi”ni n bütün detaylarını içeriyordu. Basına yansıyan bu fotoğraf Türkiye'nin asıl mesele olarak terörle mücadeleyi gördüğünün bir mesajı olarak yorumlandı.