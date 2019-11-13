Erdoğan-Trump görüşmesinde dikkat çeken detay! Türkiye'nin terörle mücadele dosyası
Beyaz Saray’daki ikili görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, çalışma yemeğine geçti. Heyetler arasındaki görüşmede İletişim Başkanlığı'nın hazırladığı “Türkiye’nin terörle mücadelesi” dosyası dikkatleri çekti.
Beyaz Saray’da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, ikili görüşmeye geçti. İki liderin gerçekleştirdiği görüşme 1 saat 15 dakika sürdü. Trump ve Erdoğan çalışma yemeğine geçti. Heyetler arası görüşmeden basına yansıyan karelerden biri dikkat çekti.
MASADAKİ O DOSYA DİKKAT ÇEKTİ
İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye’nin terörle mücadelesi” dosyası görüşme masasının üzerindeydi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un önünde duran dosya “Türkiye’nin terörle mücadelesi”ni n bütün detaylarını içeriyordu. Basına yansıyan bu fotoğraf Türkiye'nin asıl mesele olarak terörle mücadeleyi gördüğünün bir mesajı olarak yorumlandı.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan, abd, zirve, washington, Dosya
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