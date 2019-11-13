Erdoğan-Trump görüşmesine saatler kala, ABD'den skandal YPG açıklaması...

Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile görüşmesine az bir zaman kala, ABD'li yetkilinin skandal bir açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Reuters'a konuşan üst düzey yetkili, terör örgütü YPG ile işbirliğine devam edeceklerini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Washington'daki görüşmesine saatler kala ABD yönetiminden üst düzey bir yetkilinin yaptığı açıklamanın zamanlaması dikkat çekti.



ABD'NİN TERÖRE DESTEĞİ DEVAM EDECEK

Reuters haber ajansına konuşan Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili, ana omurgasını terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile işbirliğini bitirmeyi düşünmediklerini açıkladı.

Bugün Türkiye saati ile 20.00'da gerçekleşmesi beklenen Erdoğan-Trump görüşmesinden önce ABD'den gelen bu mesaj, Türkiye'nin "SDG'ye verilen desteğin kesilmesi" yolundaki talebinin hiçe sayıldığı anlamına geliyor.

İsmi açıklanmayan üst düzey yetkili, ABD ile Türkiye'nin Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemleri konusundaki sorununu da çözmesi gerektiğini ifade etti.