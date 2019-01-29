Erdoğan: Türkeş'i idamla yargılayanların mirasçılarını yeniden vitrine çıkardılar

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim için CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olarak Tunç Soyer'in gösterilmesini eleştirdi. Erdoğan, "Rahmetli Menderes, sandıktan çıktığı halde arkasında CHP'lilerin olduğu darbecilerin urganından kendini kurtaramamıştır. Yine aynı CHP, sandıktan çıkan rahmetli Türkeş'i ve arkadaşlarını 12 Eylül'de en ağır işkencelere maruz bırakarak, idamla yargılayanların mirasçılarını bugünlerde yeniden vitrine çıkartmak suretiyle 60 yıldır hiç değişmediğini gösteriyor" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen "Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte gerçekleştirilen seçimlerden örnek vererek, CHP'yi eleştirdi. CHP'nin hiçbir zaman sandıktan çıkan iradeye saygı duymadığını savunan Erdoğan, "CHP hep açık oy- gizli tasnif ile seçim yapma yoluna gitmiştir. Şimdi tabi bunları yapamıyorlar o ayrı mesele. Ama fırsatını bulsalar, nasıl ki bölücü terör örgütünün arkasında olduğu parti, oyları aldılar istedikleri gibi kullandılar mı? Kullandılar. Muhtarları tehdit ettiler mi? Ettiler. Ondan sonra da oyları kendileri istedikleri gibi orada kullanmak suretiyle silme o beldelerde, ilçelerde sandıklardan kendi hesaplarına netice çıkardılar" diye konuştu.

'MİRASÇILARINI BUGÜNLERDE VİTRİNE ÇIKARIYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'den 31 Mart yerel seçimi için Tunç Soyer'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterilmesiyle ilgili şunları söyledi:

"Rahmetli Menderes sandıktan çıktığı halde arkasında CHP'lilerin olduğu darbecilerin urganından kendini kurtaramamıştır. Yine aynı CHP, sandıktan çıkan rahmetli Türkeş'i ve arkadaşlarını 12 Eylül'de en ağır işkencelere maruz bırakarak, idamla yargılayanların mirasçılarını bugünlerde yeniden vitrine çıkartmak suretiyle 60 yıldır hiç değişmediğini gösteriyor. Başbakanlık görevine gelen rahmetli Erbakan'ı alaşağı eden de yine aynı kafadır. Bölücü terör örgütünün güdümündeki siyasi partiyle girdiği yakın ilişki CHP'nin gerçek yüzünün sadece bir kısmıdır. Biz adeta Anayasa değiştirebilecek güce sahipken, partimizi biliyorsunuz kapatmaya yeltendiler. Bu CHP'nin başındakiler, "Ankara'da da savcılar, hakimler varmış" dediler. Aynı CHP, değişen bir şey yok. Bu kadar güçlü geleceksin, millet sana böyle bir yetki verecek ve bu CHP zihniyeti partimizi kapatma noktasında adımlarını atacak."

'BAŞARILI OLAMAYACAKLAR'

CHP ve bazı siyasi partilerin "cumhur ittifakı'na karşı bir ittifak oluşturduğunu kaydeden Erdoğan, "Şimdi yanlarında yoldaşları var, yandaşları var. Bu yandaş, yoldaşlarıyla beraber şu anda adeta karşımızda, "cumhur ittifakı'na karşı bir ittifak oluşturdular. Başarılı olamayacaklar. Ben inanıyorum ki 31 Mart'ta benim vatandaşım, gereken dersi verecektir. İş başında bulundukları belediyelerden, kendi partilerindeki uygulamalardan çok iyi biliyoruz ki bu kılıfın altında gücü ele geçirmek için yanıp, tutuşan yontulmamış bir faşist zihniyet vardır. Biz sandığın namusunu koruduğumuz sürece CHP'nin o sandıktan çıkma şansı yoktur. İnşallah önümüzdeki seçimler, CHP'nin devre dışı kalışının da miladı olacaktır" dedi.

AK PARTİ TEŞKİLATINA UYARI

Yerel seçim öncesi teşkilatlara bazı uyarılarda bulunan Erdoğan, şunları söyledi:

"Ne yapacağız, nelere dikkat edeceğiz? Partimizi temsil eden sandık kurulu üyelerimiz, oy verme işleminden en az 1 saat önce görev yerlerinde hazır bulunmalıdır. Oy verme işlemi devam ettiği müddetçe partimizin aleyhine işlem yapılmasına, haksızlığa yol açılmasına bu arkadaşlarımız engel olacaklardır. Asla sandık mekanını terk etmeyecek, ayrılacağı zaman da oradaki sandık müşahidiyle paslaşarak, ayrılıp ihtiyaç giderecektir. Bu, o kadar önemli. Sandıklar kapandıktan sonra oy torbalarının götürülmesine bu arkadaşlarımız refakat edecektir. Beraberce kurula, oradan onlarla gidecek ve son ana kadar da o teslimatı yapıp, öyle dönecek. Ben bunu yaşadım. 89 Beyoğlu mahalli seçimde yaşadım. Kazandığımız seçimi elimizden böyle aldılar. Onda da bir hayır vardı, ayrı mesele; ama işi hafife almayacağız."

'BİR GECE SİZİ DE ARAYABİLİRİM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sandık kurulu üyelerini rastgele gece yarısı aradığını dile getirerek, "Geçen gün İstanbul'da il başkanımız dedi ki "Biz sandıklarda, sandık kurulu üyelerini belirledik'. "Getir bakalım" dedim, getirdi önüme. Ben de tuttum rastgele şöyle bir 10- 15 tane sandık kurulu üyesini gece telefonla aradım. Birkaç tanesi henüz hangi sandıkta görevli olduğunu bilmiyordu. Bir gece sizi de arayabilirim; çünkü bu işi sıkı tutacağız, hafife almayacağız. Sıkı tutacağız ki 31 Mart'ta biz çıkalım. Biz söyledik tabi hemen o malum zat da aramaya başlayabilir. Sandık müşahitlerimize de çok önemli görevler düşüyor" diye konuştu.

2 BİN 400 İŞÇİYE KADRO MÜJDESİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın gayretiyle kömür rezervinin 20 milyar tona ulaştığını kaydeden Erdoğan, kömür üretiminin 18,5 ton artırıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl kömür üretimiyle cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Bu vesileyle Somalı kardeşlerimize müjde vermek istiyorum. Soma Işıklar Bölgesi'nde çalıştırılan ve yılda 6 milyon ton kömür çıkarılan bölgelerdeki sözleşmeler sona ermek üzeredir. Hala bu madenlerde çalışan 2 bin 400 işçimizin tamamı da Türkiye Kömür İşletmeleri'nin şirketlerinde kadrolu olarak ve maden ocaklarında çalışmaya devam edecektir. Yine Soma'daki yeni işletmeye açılacak ve 350 milyon ton rezervi bulunan sahalarda yatırımcımızın 10 bin kişiyi istihdam etmesini bekliyoruz. Ülkemizin 81 ilinin tamamına doğal gaz vermeye başladık. İzmir Aliağa'dan sonra ülkemizin en büyük yeniden gazlaştırma ünitesini Hatay Dörtyol'da devreye aldık. Azerbaycan gazını Avrupa'ya taşıyacak TANAP'ı hizmete açtık. Türk Akım projesinin deniz kısmını bitirdik. Kendi topraklarımızdaki bölümün inşasına başladık. Bu yıl sonuna kadar onu da yetiştiriyoruz."

'SMA İLAÇLARI GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINDI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SMA hastaları ve aileleri için de müjde vererek, "Çok pahalı olan ilaç bedelinin geri ödemesine ilişkin sorunu çözmüştük. Şimdi aynı hastalığın diğer tiplerinin de ilaç bedellerini geri ödeme listesine alıyoruz. Bununla ilgili karar komisyonda alındı, yakında yürürlüğe girecek" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca nişasta bazlı şeker kotasını yüzde 5'ten yüzde 2,5'a indireceklerini de söyledi.

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DHA