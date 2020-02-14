Erdoğan, Türkiye-Pakistan İş Forumunda konuşuyor (CANLI)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan İş Forumunda açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan,Pakistan'da Türkiye-Pakistan İş Forumunda açıklamalarda bulunuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Görüşmelerin ülkelerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.
Şimdiye kadar ülkemize güvenen, Türkiye'ye yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır.
Pakistan ile ikili ticaretimizi önce 1 milyar doların üzerine çıkarmalı sonrasında 5 milyar dolar hedefimize ulaşmalıyız. Türkiye'nin Pakistan'daki yatırımları 500 milyon doları buluyor.
Son 17 yılda ülkemizde 220 milyar dolarlık doğrudan uluslararası sermaye girişi oldu.
Ayrıntılar gelecek...
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