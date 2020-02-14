Erdoğan, Türkiye-Pakistan İş Forumunda konuşuyor (CANLI)

Cumhurbaşkanı Erdoğan,Pakistan'da Türkiye-Pakistan İş Forumunda açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Görüşmelerin ülkelerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Şimdiye kadar ülkemize güvenen, Türkiye'ye yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır.

Pakistan ile ikili ticaretimizi önce 1 milyar doların üzerine çıkarmalı sonrasında 5 milyar dolar hedefimize ulaşmalıyız. Türkiye'nin Pakistan'daki yatırımları 500 milyon doları buluyor.

Son 17 yılda ülkemizde 220 milyar dolarlık doğrudan uluslararası sermaye girişi oldu.

Ayrıntılar gelecek...