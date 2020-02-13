Erdoğan Uludağ kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Türk Robin Hood Erdoğan Uludağ mı?

Türkiye'nin çeşitli illerinde yaptığı yardımlarla Robin Hood olarak bilinen yardımseverin kimliği belli oldu. Şarkıcı Haluk Levent, Robin Hood isimli yardımseverin Erdoğan Uludağ olduğunu açıkladı.Bu doğrultuda vatandaşlar Erdoğan Uludağ kimdir? Nereli? Kaç yaşında? sorularını internet arama motorlarında araştırıyor. İşte detaylar...

Türkiye geçtiğimiz yıldan bu yana dikkat çeken gizemli bir hayırseveri konuşuyor. İstanbul'da Hasköy, Şahintepesi ve Tuzla Mimar Sinan mahallelerindeki gecekondularda oturan dar gelirli ailelere içerisinde bin TL bulunan zarfları dağıtan yardımsever için Robin Hood benzetmesi yapıldı.

Kimliğini gizleyen ve çoğu zaman çalışanları aracılığıyla yardım dağıtan gizemli kişinin kim olduğu merak uyandırırken, yapılan yardımlar ise hız kesmeden devam etti.

Öyleki, İstanbul ve çevresinde çok sayıda bölgede ortaya çıkan gizemli kişi, birçok mahallelinin bakkal borcunu üst üste kapatınca gündemden hiç düşmedi.

ERDOĞAN ULUDAĞ KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA

Uludağ Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı ve CAGSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan Erdoğan Uludağ hakkında internette çok bir bilgi bulunmuyor.Yapılan yardımların örnek alınması için ismini açıkladığını söyleyen ve İstanbul'da tekstil sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Erdoğan Uludağ, aynı zamanda Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile de birlikte çalıştığını kaydetti.

Borç defterlerindeki hesaplarını kapattığı bakkallarla, borçlarını ödediği ailelerin kendisini gerçek ismiyle tanımadığını söyleyen Uludağ, Sanatçı Haluk Levent ve Ahbap Platformu ile tanıştıktan sonra ismini açıklamaya karar verdiğini söyledi.

"BAŞKA ROBİN HOOD'LAR DA VAR"

Erdoğan Uludağ, "Yaptığım yardımlar iki yıl öncesine kadar bende saklıydı. Ancak Haluk Levent ile tanıştıktan sonra kendisi bana 'Bir dakika bu böyle olmaz. Sen bunu saklarsan insanlar seni örnek alamaz. Gençler seni rol modeli alamazlar" dedi. Şu ana kadar ne kadar yardımda bulunduğunu bilmediğini de söyleyen Uludağ, başka Robin Hood'ların da olduğunu kaydetti.

DEPREM BÖLGESİ ELAZIĞ'A DA GİTMİŞ

Erdoğan Uludağ'ın Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Elazığ'a gittiği de sosyal medya hesabındaki fotoğraflarda görülüyor. Bilindiği gibi Robin Hood, deprem bölgesindeki vatandaşların da borcunu ödemiş ve takdir toplamıştı.

Robin Hood olarak bilinen hayırsever deprem bölgesinde para dağıttı