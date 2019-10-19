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  3. Erdoğan uyarıyı verdi: ''120 saatin bittiği dakika harekatımız kaldığı yerden devam eder''

Erdoğan uyarıyı verdi: ''120 saatin bittiği dakika harekatımız kaldığı yerden devam eder''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de toplu açılış töreninde ABD ile yapılan mutabakatla ilgili net mesajlar verdi.

Kayseri'de toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli değerlendirmelerde bulundu. ABD ile yapılan mutabakat gereği teröristlerin 120 saatlik süreçte çekilmesiyle ilgili konuşan Erdoğan, "Olursa olur. Olmazsa, 120 saatin bittiği dakika harekatımız kaldığın yerden devam eder, teröristlerin başını ezmeyi sürdürürüz." ifadelerini kullandı.

19 Ekim 2019 Cumartesi 16:48

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