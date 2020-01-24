Erdoğan ve Merkel, Türk -Alman Üniversitesi binasının açılışında (CANLI)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türk Alman Üniversitesinin yeni eğitim ve sosyal tesis binalarının resmi açılışına katılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türk Alman Üniversitesinin yeni eğitim ve sosyal tesis binalarının resmi açılışına katılıyor.
Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Ayrıntılar gelecek...
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