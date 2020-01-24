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  3. Erdoğan ve Merkel, Türk -Alman Üniversitesi binasının açılışında (CANLI)

Erdoğan ve Merkel, Türk -Alman Üniversitesi binasının açılışında (CANLI)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türk Alman Üniversitesinin yeni eğitim ve sosyal tesis binalarının resmi açılışına katılıyor.



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