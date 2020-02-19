Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: "5 milyar doları hedefliyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Erdoğan ve Mirziyoyev ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kendilerine bir kez daha hoş geldin diyorum. Tarihi bir adım attık. Sayın Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e Millet Kütüthanesi'nin açılış törenine katılacağı için ayrıca teşekkür ediyorum.

Bizim geçmişe ilimleriyle, irfanlarıyla damga vurmuş olan büyüklerimizin bulunduğu topraklardan bize selam getirmiş olmaları bizim için çok anlamlı. Seçim sonuçlarının Özbek kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Özbekistan'la ilişkilerimizi ortak tarih dil ve kültür temelinde güçlü kardeşlik ile stratejik olarak planlıyoruz.

Bizim dinimiz bir, imanımız birdir. Türkiye, Özbekistan kardeşliği maziden atiye ulaşan kadim bir kardeşliktir. 34 milyona yaklaşan genç ve dinamik nüfusu ve zengin tabi kaynakları ile Özbekistan, bölgesinin cazibe merkezi olma konusunda ilerliyor. Sayın Mirziyoyev liderliğinde yürütülen reform açılımını bizde önemle takip ediyoruz. Bu kapsamlı reform sürecinde elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Ticaret hacmimiz bir önceki yıla oranla yaklaşık %27 oranında arttı. Ticaretimizin 2.2 milyar dolara ulaşması elbette önemli bir başarıdır.

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Sayın Cumhurbaşkanı ile en kısa vadede bunu 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Ulaştırma, enerji, sağlık, eğitim, savunma alanında iş birliği yaparak nasıl geliştirileceği konusunda görüş alış verişinde bulunduk. İş dünyamızı Özbekistan'a yatırım konusunda teşvik ediyoruz. Bugün Mirziyoyev ile ortak bildiriyi imzaladık. Bu belge bir sonraki toplantıya geçecek süre içinde adeta bir yol haritasıdır. Bu vesile ile ilişkilerimizi geliştirme yönünde gösterdiği ilgiye teşekkür ediyorum. Toplantı sonuçlarının ve imzaladığımız anlaşmaların her iki ülkemizin geleceğine birer başarı vesilesi olacağına inanıyorum. Hayırlı olsun.

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Mirziyoyev'in açıklamalarından satır başları:

Kardeş Türkiye topraklarından Özbek heyetine gösterilen ilgi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına teşekkürlerimi sunuyorum. Biz İmam Maturi, Ali Kuşçu ülkelerinden selamlar, dualar getirdik. Bugün yaptığımız toplantılar sonunda çok iyi sonuçlar elde ettik. Dostane ilişkilerimiz tarihinde yepyeni sayfalar açmıştır. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nin açılışına davet edilmemiz Özbek halkı olarak nasıl değer gösterdiğinizi gösteriyor. Sanayi, ulaştırma, eğitim gibi birçok konuyu değerlendirdik. İş birliğimizi geliştirmemiz için gerekli görevleri belirledik.