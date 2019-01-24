Erdoğan ve Putin'den "Dostluğumuz barış getiriyor" mesajı

Cmhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da kritik bir zirvede biraraya geldi. Erdoğan’ın günübirlik çalışma ziyaretinde başta ABD’nin Suriye’den çekilme kararı olmak üzere İdlib ve Münbiç olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı. 2019’un ilk görüşmesi niteliğindeki zirve, Kremlin Sarayı’nda 2 saate yakın sürdü. Heyetler arası ve baş başa görüşme öncesi iki lider basına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Değerli dostum, 2018’deki sık sık yaptığımız görüşmelerden sonra 2019’daki ilk görüşmeyi gerçekleştirmenin memnuniyeti içindeyim. Bu bölgesel güvenliği de olumlu istikamette etkiliyor. Astana süreci ile başlatmış olduğumuz üçlü zirveler; bunlarda gerçekten dünyanın ilgisini çeken görüşmelerimiz oldu” dedi.

BU SÜRECİN DEVAMI DAHA FAYDALI OLACAK

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Görüşmemizle birlikte bu sürecin devamının çok daha faydalı olacağına inanıyorum. Özellikle turizmdeki hakikaten gelişmeler iki ülke halkı arasında çok çok önemli kaynaşmalara neden oluyor. Tabii sizinle aramıza çok büyük hedef koyduk; 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak. Bu vesileyle de Kerç Boğazı’ndaki iki geminin çarpışması neticesinde ölenlere ben de rahmet diliyorum. Bunların içerisinde de malum 16 tane Türk vardı. Bu konudaki hassasiyetiniz sebebiyle de çok teşekkür ediyorum.”



SONUCUNU ALIYORUZ

Rusya Devlet Başkanı Putin ise “Değerli dostum Erdoğan, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin bu noktaya gelmesi sizin katkılarınızla olmuştur. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sık sık görüşmelerimizin sonucunu alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli dostum sizin bu ilişkilerin gelişmesine ne kadar katkı sağladığınızı biliyoruz. Büyük stratejik ortaklığımız gerçekleştirilecektir” diye konuştu.

O mektuba şaşırdık

Erdoğan ve Putin, Avrupa’dan Suriye’deki Anayasa Komitesi için BM’ye yazılan mektubun kendilerini şaşırttığını belirtti. Putin şöyle konuştu: Nokta konulacak dönemde Cenevre’de bizim Avrupalı meslektaşlarımızdan duyduk ki ‘çalışmayı tamamlamış değiller’ dediler. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Burada şunu söylemek istiyorum, bizim için hiç beklemediğimiz bir yaklaşımdı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bir mektup gönderdiler. Fransa, Almanya, Britanya, İngiltere daimi temsilcileri imzalı bir mektup gönderdiler. “5. madde Sayın Genel Sekreter sizin Suriye Özel Temsilcisi Cenevre’de Astana garantör ülkesinin yapacakları açıklamasını sizin temsilcisiniz kabul etmemelidir” şeklinde. Şaşırtan bir durum. Biz böyle bir yaklaşım beklemiyorduk.



İş birliğimiz mihenk taşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Rusya iş birliğinin, Suriye’nin barış, güvenlik ve istikrarı açısından mihenk taşı olduğunu söyledi. Putin de ortak basın toplantısında güvenli bölge konusunda Türkiye’nin menfaatlerine saygı duyduklarını vurguladı.

Heyetler arası ve baş başa görüşmeler sonrası iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Putin ile özellikle Suriye'deki durumu ele alma fırsatı bulduklarını bildiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gerek İdlib Mutabakatı'nın, gerekse 4'lü Suriye Zirvesi'nin sonuçlarının uygulanmasının takibini yaptık. İdlib başta olmak üzere arazideki gelişmeleri gözden geçirdik. ABD'nin çekilme kararı üzerinde değerlendirmeler yaptık. Türkiye ve Rusya iş birliği, Suriye'nin barış, güvenlik ve istikrarı açısından mihenk taşıdır. Yakın diyaloğumuz ve iş birliğimiz sayesinde pek çok başarıya, pek çok olumlu gelişmeye imza attık. Rus dostlarımızla koordinasyonumuzu güçlendirmekte kararlıyız”

KİMİN PROVOKE ETTİĞİNİ İYİ BİLİYORUZ

ABD'nin çekilme sürecinde, terör örgütlerinin istismar edebileceği bir boşluğun doğmamasının kritik önemde olduğunu vurgulayan Erdoğan şöyle devam etti: “Bu konudaki değerlendirmelerimi kıymetli dostumla paylaştım. Türkiye olarak yegane amacımızın başta DEAŞ olmak üzere PYD/YPG gibi terör örgütlerine karşı bunların temizlenmesi görevimizi özellikle ifade ettim. Bunları kimin desteklediğini, kimin provoke ettiğini de gayet iyi biliyoruz. Türk Rus iş birliğini dinamitlemeyi hedefleyen, özellikle terör örgütlerine karşı da ortak bir mücadelenin gereğini ifade etmek istiyorum.”

İDLİB İÇİN EŞGÜDÜMLÜ ÇALIŞMA

Erdoğan güveli bölge planıyla ilgili bir soruya da cevap olarak, “Güvenli bölge konusunda başta liderler olmak üzere bunun yanında ilgili bakan arkadaşlarımız görüşmelerini devam ettiriyorlar. Bu konuda bizler için tehdit oluşturan bölgelerin hassasiyeti büyük önem arz ediyor. Bu konuyla ilgili olarak zaten bizim Rusya ile de herhangi bir sıkıntımız yok. Zira bu güvenli bölge olayı terörden arındırılmış bir bölge hassasiyetidir” dedi. 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan İdlib muhtırasının ihlaline yönelik teşebbüslere karşı eşgüdüm içinde çalışacaklarını ve aldıkları kararları süratle uygulayacaklarını vurgulayan Erdoğan, özellikle Anayasa Komitesinin kuruluş sürecinin en kısa sürede tamamlanmasının aciliyet arz ettiğini ve bu noktada çabalarını yoğunlaştıracaklarını dile getirdi.

ÜÇLÜ ZİRVE ŞUBAT’TA RUSYA’DA

Bu iş birliğini gelecek dönemde ikili temaslarla ve Astana formatındaki görüşmelerle sürdüreceklerini de vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kısmet olursa önümüzdeki ay, bu kez Sayın Ruhani'nin de katılımıyla yeni bir üçlü zirveyi malum Rusya'da gerçekleştireceğiz. Ayrıca bununla birlikte de Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantımızı hemen akabinde yine gerçekleştireceğiz.” şeklinde konuştu.

BU ANLIK BİR MÜCADELE DEĞİL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib ve Suriye Anayasa Komitesindeki son durum hakkındaki sorusuna da şu yanıtı verdi: “Değerli dostum gerek İdlib, gerekse komite ile ilgili cevabı gayet açık ve net bir şekilde verdiler. İdlib'de terör örgütlerine karşı mücadelemiz aynı şekilde ortak devam edecektir. Terör örgütleriyle olan mücadeleler, anlık mücadeleler değildir. Hedefimiz orada Suriye halkının huzurunu, mutluluğunu sağlayabilmektir ve orada onlara göz açtırmamaktır. Bu dayanışmamızı teyid ettik.

Menfaatlerinize saygılıyız

Rusya lideri Putin de basın açıklaması ve devamındaki soru-cevap bölümünde satır başlarıyla şunları kaydetti: Görüşmemiz son derece yapıcı ve ikili ilişkilerimize dayalı atmosferde gerçekleşti. Suriye meselesinin kalıcı çözümü üzerinde çalışmaktayız. Siyasi ve diplomatik yollarla sorunu çözmeyi istiyoruz. ABD (Suriye'den) çekilme planını gerçekleştirirse bu olumlu bir adım olacak. Türkiye ve Rusya, Suriye'de çatışma sonrasında da işbirliği yapmalıdırlar. Bu konuda bakanlarımız yetkililerimizin ortak çabaları olacak, böylelikle mülteciler konusunda güvenli bir şekilde ülkelerine dönebilsinler.

(Güvenli bölge konusunda) Türk dostlarımızın menfaatlerine saygı duyuyoruz. Özellikle güvenliğin sağlanması noktasında. (İdlib mutabakatı) Türk meslektaşlarımızın mutabakatın şartlarını yerine getirmek için çabalarını görüyoruz. Suriye’de tüm sorunların sadece siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi mümkün. Bütün teröristlerle birlikte mücadele etme konusunda Türkiye ile hemfikiriz. Anayasa komitesi çok önemli bir alan. Sahadaki başarımızı pekiştirecek olan bir çalışmadır. Tüm taraflar arasında diyalog kurulması lazım.