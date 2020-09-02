Erdoğan ve Yavaş baş başa görüştü! İşte görüştükleri konular...

Geçtiğimiz aylarda düzenlenen Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısı ve Ankara Esenboğa Havalimanındaki karşılamalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Mansur Yavaş, dün Beştepe’de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Erdoğan ile ilk defa baş başa görüştü. Erdoğan, Yavaş’ın randevu talebini kabul etti ve görüşme gerçekleşti. Görüşme iki saat sürerken İletişim Başkanlığından görüşmeye ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Hürriyet Gazetesinin haberine göre Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede,Akyurt’ta yapımı duran fuar alanı inşaatı, ABB Meclisi’nin kredi talebini oy birliğiyle kabul ettiği Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndaki süreci devam eden 282 yeni otobüs alımı ile Gençlik Parkı’nın belediyeye devri gibi konu başlıklarını Erdoğan’a anlattı ve destek istedi.

"BÜROKRASİDE YAŞANAN TIKANMALARIN AŞILMASI"

Ankara Büyükşehir Belediyesinde Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmesine ilişkin yapılan açıklamada," Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmiştir. Toplantıda Başkent Ankara'nın kent sorunları, yapılması planlanan projeler ve kimi alanlarda bürokraside yaşanan tıkanmaların aşılmasına dair başlıklar ele alınmıştır." denildi.

PROJELERİ İÇİN ERDOĞAN'DAN DESTEK İSTEDİ

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, kentimizin asırlık çınarı MKE Ankaragücü’nün mali sıkıntıları, fuar alanı inşasında yaşanan sorunlar ve Gençlik Parkı’nın yeniden Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devri konularında görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Görüşmede Sayın Cumhurbaşkanı’na başta su altyapı ve arıtma projeleri olmak üzere önemli projeler hakkında bilgi verilmiştir. Otobüs kredisi kullanımı, metro projeleri ve yeni yolların açılması gibi başlıklarda ilgili bakanlıklar ve bürokraside yaşanan tıkanmaların aşılması için destek talebinde bulunulmuştur."

YAVAŞ: ANKARA'NIN ÖNEMLİ SORUNLARI İLGİLİ BİLGİ SUNDUK

Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmesine ilişkin olarak sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a Ankara’nın önemli sorunları ve temel altyapı projeleri ile ilgili bilgi sunduk. Yaşanan bazı bürokratik sorunların aşılması için destek talep ettik. Sayın Cumhurbaşkanı’na taleplerimize olumlu yaklaşımları nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

KILIÇDAROĞLU'NU BİLGİLENDİRDİ

Öte yandan Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını CHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile de baş başa görüşerek anlattı.