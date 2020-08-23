Erdoğan, Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreninde konuşuyor (CANLI)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Tuzla'caki Desan Tersanesi'nde Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreninde açıklamalarda bulunuyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan Desan Tersanesi'ndeki Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreninde konuşma yapıyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Savunma alanında güçlü ve bağımsız olamayan milletlerin istikballerine güvenle bakabilmeleri mümkün değildir.
Türkiye'nin tek amacı kendisinin ve dostlarının meşru haklarını korumaktır.
ayrıntılar gelecek...